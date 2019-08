영양제, 다양하게 먹으면 좋다?…의사에게 듣는 오해와 진실

비타민 C나 오메가 3 등 영양제 하나쯤 챙겨 드실 텐데요, 종류가 많아서 무엇을 어떻게 먹어야 하는지 등 오늘(31일)은 영양제에 대한 궁금증, 알아보겠습니다.[루팡/스브스뉴스 PD : (저는) 영양제를 챙겨 먹지는 않았는데 올해부터 먹어요. 비타민 D 등 영양제 팩 안에 든 게 비타민 C, 비타민 E… 그리고 오메가 3 그리고 비타민 C 이렇게 먹고 있어요.][염창환/염창환병원 원장 : 나이가 지금 어떻게 돼요? (저 27이요) 27이면 영양제가 사실은 필요 없는 시기예요. 영양제는 많이 먹는다고 절대 좋은 건 아니고요, 자기한테 이제 필요한 것들, 그리고 영양제는 항상 3개 이내로 먼저 시작을 해요, 순서를 따지게 되면은 말 그대로 비타민 C, 비타민 D, 유산균, 이 세 가지에 플러스 오메가 3 먹는 거 괜찮아요.][염창환/염창환병원 원장 : 다양한 영양제 먹어도 되는데 이게 흡수가 문제가 되는 거예요 사실은, 제일 문제가 철분이에요. (그러면 철분이랑 다는 영양제랑 먹으면 안돼요?) 같이 먹으면 안돼요.철분제가 다른 영양제 흡수를 방해해버리기 때문에 2시간 정도 띄워놓고 먹어야 하고…][염창환/염창환병원 원장 : 음식으로 먹을 수 있으면 좋지만 임산부들은 영양제를 반드시 먹어야 해요. 임산부들은 항상 비타민 B9라고 엽산을 반드시 먹으라 그래요 걔가 부족하면 기형아를 출산하는데 임산부들이 그게 부족하기 때문에 엽산을 꼭 먹어야 해요.][염창환/염창환병원 원장 : 사실은 자기한테 맞는 용량인 거죠. 어떤 사람은 1g만 먹어도 맞는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 18g만 먹는 게 맞는 사람도 있고 그래요. 그래서 평상시에 저 같은 경우도 비타민C 6g 정도 먹어요. 근데 감기에 걸렸다든지 몸 상태가 너무 안좋다 그때는 주사를 맞든지 아니면 비타민 c 용량을 더 많이 먹어요.][루팡/스브스뉴스 PD : 많이 먹어도 배출이 되긴 되는 거죠?][염창환/염창환병원 원장 : 그럼요, 영양제는 자기한테 맞는 거 나이에 따라서 누가 이거 먹으면 좋다 하는 게 절대 맞는 게 아니라 나한테는 오히려 독이 될 수가 있다는 걸 항상 명심하고 필요하면 전문가한테 조언을 얻는 게 좋습니다.]