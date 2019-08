X1(엑스원), 응원·우려 속 뜨거운 데뷔 "열심히 준비, 무대로 보답할 것"(종합)

'프로듀스X101'을 통해 발탁된 신인 보이그룹 X1(엑스원, 한승우 조승연 김우석 김요한 이한결 차준호 손동표 강민희 이은상 송형준 남도현)이 국민 프로듀서('프로듀스X101' 시청자·팬)의 기대 속 뜨거운 데뷔의 첫 발을 뗐다.X1은 27일 오후 4시 서울 구로구 경인로 고척스카이돔에서 데뷔 기자간담회를 개최했다. 포토타임으로 기자간담회의 문을 연 X1은 저마다 떨리는 마음을 가다듬으며 데뷔 첫 포토타임에 임했다.먼저 X1은 벅찬 데뷔 소감을 표했다. 리더 한승우는 "오로지 앨범 준비에만 몰두했고, 쇼콘을 잘 마치기 위해 열심히 연습했다"고 밝혔다. 이어 조승연은 "실감이 잘 안 난다. 막상 현장에 와서 리허설 무대를 해보니 정말 큰 무대에 오르는구나 싶어서 기분이 좋았다. 앞으로 보여드릴 모습에 설렌다"고 말했다.X1의 데뷔 미니앨범 '비상 : QUANTUM LEAP(비상 : 퀀텀 리프)'에는 11명의 희망, 이들의 비상을 위한 날갯짓과 여정이 담겼다. 타이틀곡 '플래시(FLASH)'를 비롯해 '스탠드 업(Stand Up)' '웃을 때 제일 예뻐' '괜찮아요' '유 갓 잇(U GOT IT)' '움직여(MOVE, Prod. by ZICO)' '_지마(X1-MA)' 등 7개의 트랙으로 구성됐다.타이틀곡 '플래시'는 하우스와 퓨처트랩이 접목된 EDM 장르로, 각 멤버들의 개성과 다채로운 음색을 보여주는 구성, 화려한 퍼포먼스를 위한 장면 전환이 돋보이는 곡이다. 한승우는 이번 앨범에 대해 "다양한 장르가 수록돼 있어서 듣는 재미가 있다"며 "타이틀곡 '플래시'는 멋있는 퍼포먼스까지 있으니 많은 사랑 부탁드린다"고 기대를 높였다.X1은 케이블 채널 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스X101' 시청자들의 투표로 발탁된 프로젝트 그룹이다. '프로듀스101' 시리즈로 발탁된 선배 보이그룹으로는 워너원이 있다. 이은상은 "워너원 선배들이 잘하고 오라고 응원을 많이 해주셨다"며 워너원과의 우정을 과시했다.X1 멤버 가운데 한승우 조승연 김우석은 각각 빅톤, 유니크, 업텐션 등 아이돌 그룹으로 한 차례 데뷔를 한 이력이 있다. 다시 데뷔하는 소감이 남다를 터다.조승연은 "아이돌로 시작을 했기 때문에 그때(유니크 활동 당시) 생각이 많이 났다. 좋은 퍼포먼스로 큰 무대에 설 수 있어서 기쁜 마음이다"고 소감을 밝혔다. 이어 김우석은 "즐거운 점도 많고 행복한 일도 많다. 감사하다"고, 한승우는 "X1 친구들을 만나서 행복하게 앨범을 준비했다. 빅톤, X1 모두 다 잘 돼서 좋은 곳에서 만났으면 좋겠다"고 마음을 표했다.이들을 발탁한 '프로듀스X101'의 투표 조작 논란에 응원과 우려의 시선이 공존하는 상황이다. 방송 종영 후 투표 결과에 의구심을 가진 시청자들은 진상규명위원회를 발족했고, 득표수에 일정한 규칙이 발견되는 등 조작이 됐다고 의심할만한 정황들이 있다고 주장했다. 지난 1일에는 '프로듀스X101' 제작진 등을 사기의 공동정범 혐의 및 위계에 대한 업무방해의 공동정범 혐의로 고소(사기 혐의)⋅고발했으며, 경찰이 이에 대한 수사를 진행 중이다.이에 대해 한승우는 "앨범 준비와 연습에 크게 매진을 하고 있어서 소식을 접할 상황이 많지 않았다"고 조심스럽게 운을 뗐다. 그는 "저희 X1을 많이 사랑해주시고 기다려주시는 팬분들을 위해서라면 좋은 모습을 보여드려야 한다고 생각한다"며 "부담된다는 것보다는 보답을 해 드려야 한다는 마음이다. X1이 앨범을 열심히 준비한 이유는 기다리시는 분들을 위해서였다. 활동으로 그런 점을 잊으실 수 있게 하겠다"고 팬들을 향한 애정과 열정적인 활동에 대한 의지를 내비쳤다.최근 앨범 준비에만 몰두하며 열심히 데뷔를 준비했다는 X1의 1위 공약은 '사과머리' 무대다. 김요한은 "1위를 한다면 전 멤버가 '사과머리'를 하고 '플래시' 무대를 꾸미겠다"고 귀여운 공약을 내걸었다. 과연 X1의 '사과머리' 무대를 만나 볼 수 있게 될지 관심이 쏠린다.데뷔 준비를 단단히 마친 X1은 이날 오후 6시 첫 번째 미니 앨범 '비상 : QUANTUM LEAP'를 발매하고, 같은 날 오후 8시 서울 고척 스카이돔에서 쇼케이스와 콘서트가 결합한 '엑스원 프리미어 쇼콘'을 개최하며 활동에 박차를 가한다.[사진=백승철 기자](SBS funE 강수지 기자)