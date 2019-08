샘김의 변신…오늘(23일) 새 싱글 'WHERE'S MY MONEY' 발표

싱어송라이터 샘김이 새로운 음악 스타일로 찾아온다.



샘김 소속사 안테나는 23일, 샘김이 이날 오후 6시 새 싱글 'WHERE'S MY MONEY'를 발표한다고 밝혔다.



'WHERE'S MY MONEY'는 감각적인 샘김의 일렉트로닉 기타 음향에 빈티지한 알앤비 감성이 가미된 곡이다.



샘김은 신곡에 확 달라진 음악적 어법, 새로운 메시지를 담았다. 미래에 대한 불안을 안고 살아가는 혼돈의 20대, 약속이나 한 듯 세속적인 욕망을 좇지만 그 안에서 겪는 허무함에 대한 이야기를 거침없이 펼친다.



불확실한 시대를 살아가는 젊은이에게 돈보다 확실한 반대급부를 약속할 수 있을까 싶지만 돈만이 답이 아니라는 것, 그리고 그 무엇도 대신하지 못하는 공허함에 대한 물음을 그렸다.



힘 있는 전자 음향과 귀에 꽂히는 멜로디에 하고자 하는 이야기를 풀어냈다. 불확실성을 함의하는 듯한 변화무쌍한 베이스라인, 멜로디 등이 중독성을 불러일으킨다.



곡은 샘김과 미국 LA(로스앤젤레스)를 기반으로 활동하는 싱어송라이터 NIve(니브, 153엔터테인먼트 소속)가 함께 작사, 작곡했다. 153엔터테인먼트 대표이자 줌바스 뮤직 그룹의 총괄 프로듀서 신혁과 MRey도 샘김의 색다른 매력을 보여줄 작업에 참여했다.



뮤직비디오는 지난해 10월에 발매된 정규 1집 'Sun And Moon'의 뮤직필름 등 샘김의 비주얼 맵을 그려 온 '새가지 비디오' 이인훈 감독이 메가폰을 잡았다.



[사진=안테나]



(SBS funE 강수지 기자)