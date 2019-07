'군입대 선물' 엑소 디오 솔로곡, 아이튠즈 16개 지역 1위

엑소 디오(SM엔터테인먼트 소속)의 솔로곡 '괜찮아도 괜찮아 (That's okay)'가 글로벌한 인기를 얻고 있다.



지난 1일 SM 'STATION'(스테이션) 시즌 3를 통해 공개된 디오의 '괜찮아도 괜찮아 (That's okay)'는 아이튠즈 종합 싱글 차트에서 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 카타르, 콜롬비아, 카자흐스탄, 요르단, 캄보디아, 인도네시아, 모리셔스, 오만, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 대만 등 전 세계 16개 지역 1위를 차지했다.



더불어 이번 신곡은 벅스 1위를 비롯해 멜론, 지니, 바이브(네이버뮤직), 올레뮤직, 소리바다 2위(오전 9시 기준) 등 각종 음원 차트 최상위권을 기록하며 국내에서도 좋은 반응을 얻고 있다.



디오의 솔로곡 '괜찮아도 괜찮아 (That's okay)'는 따뜻한 어쿠스틱 기타와 미니멀한 드럼 사운드가 어우러진 팝 R&B 곡으로, 디오가 작사에 참여해 마음을 힘들게 하는 감정들은 자연스럽게 흘려 보내도 괜찮다는 메시지를 담아 눈길을 끈다.



한편, 엑소는 디오 솔로곡 공개를 시작으로 10일 백현 첫 솔로 앨범 발매, 22일 세훈&찬열(EXO-SC) 유닛 앨범 발매, 19~21일, 26~28일 다섯 번째 단독 콘서트 개최 등 풍성한 활동으로 7월을 뜨겁게 달굴 예정이다.



