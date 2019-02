영국 출신 록밴드 퀸(Queen)이 미국 아카데미 시상식을 연다.최근 ABC 뉴스는 "'보헤미안 랩소디'(Bohemian Rhapsody)를 사랑하는 사람이라면, 제91회 아카데미 시상식의 오프닝을 놓치고 싶지 않을 것"이라며 관련 소식을 전했다.아카데미 시상식 측도 트위터를 통해 "이것은 현실인 가요? 단지 환상일 뿐인가요?(Is this the real life? Is this just fantasy?)"라는 '보헤미안 랩소디'의 가사를 인용한 트윗으로 퀸의 오프닝 공연을 예고했다.퀸의 기타리스트인 브라이언 메이는 "오스카를 흔들 시간(Time to Rock the Oscars. watch this space)"이라고 설렘을 드러냈고, 객원 보컬 아담 램버트는 "오스카를 흔들겠습니다!(We will rock The Oscars. Feb 24th. 5pm PST.)"라고 공연을 앞둔 자신감을 드러냈다.두 사람이 참여한 영화 '보헤미안 랩소디'는 올해 아카데미 시상식에서 작품상을 비롯해 남우주연상, 편집상, 음향믹싱상, 음향편집상 등 5개 부문 후보에 지명됐다. 브라이언 메이는 기획자로, 아담 램버트는 카메오로 출연했다.영화의 열풍에 힘입어 퀸은 음악상과 주제가상에 오르지 않았음에도 시상식 오프닝을 장식하게 됐다. 프레디 머큐리의 자리는 '아메리칸 아이돌' 출신의 아담 램버트가 채운다. 이날 공연에서 퀸이 무슨 노래를 부를지에도 관심이 모아진다.제91회 아카데미 시상식이 2월 24일(현지시간) 미국 로스엔젤레스 돌비극장에서 열린다. 국내에서는 금일(25일) 10시부터 생중계된다.(SBS funE 김지혜 기자)