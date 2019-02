군 복무 중인 빅뱅 지드래곤이 패션 디자이너 故칼 라거펠트를 추모했다.현재 군 복무 중인 지드래곤은 지난 20일 자신의 SNS에서 "별이 태어나 사라졌다. 고인의 명복을 빈다."(Star is born and gone. RIP)라는 글과 함께 고인과 함께 찍은 사진을 공개했다.칼 라거펠트는 생전 지드래곤에 대한 남다른 애정을 가졌다. 2014년 1월 파리 패션위크에서 칼 라거펠트와 지드래곤이 처음 만났고, 당시 지드래곤은 "깊은 영감을 받았다."고 한 바 있다.칼 라거펠트는 다음해인 2015년 지드래곤을 샤넬 컬렉션에 초대, 스페셜 에디션을 선물하며 애정을 드러냈다. 지드래곤은 칼 라거펠트에게 예술적 영감을 주는 셀럽 중 한 명으로 손꼽히기도 했다.한편 칼 라거펠트는 지병이었던 췌장암으로 투병하던 중 사망했다. 고인은 눈을 감기 직전까지 이탈리아 밀라노 패션 위크에서 펜디의 2019 콜렉션을 준비해왔던 것으로 전해져 안타까움을 줬다.(SBS funE 강경윤 기자)