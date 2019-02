'워너원' 출신 가수 윤지성이 20일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 아이마켓홀에서 열린 첫 미니앨범 'Aside' 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 'In the Rain' 무대를 선보이고 있다.



(구성 : 심우섭, 촬영 : 백승철, 편집 : 이홍명)



(SBS 스브스타)