워너원 출신 가수 윤지성의 첫 솔로 데뷔 앨범 'Aside'가 베일을 벗는다.



윤지성은 20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 솔로 앨범 'Aside(어사이드)'의 전곡 음원과 뮤직비디오를 공개하고 본격적인 솔로 활동에 나선다.



타이틀곡 'In the Rain(인 더 레인)'은 사랑하는 이와의 준비 없는 이별을 맞은 한 남자의 진솔한 감정을 담은 팝 알앤비 장르의 곡으로, 인트로에 삽입된 브러쉬 스틱 소리가 마치 빗방울이 떨어지는 듯한 효과를 주며 귀를 사로잡는다.



여기에 감성적인 멜로디와 오케스트라 선율, 그리고 윤지성 특유의 따뜻한 음색이 조화를 이루며 아련한 이별 감성을 완성했다.



이번 앨범에는 타이틀곡 'In the Rain'을 비롯해 총 6곡이 수록됐다. 봄의 따스함을 담은 팝 알앤비 장르의 'CLOVER'를 시작으로 윤지성의 달콤한 목소리가 돋보이는 '또 웃기만 해', 짝사랑의 처절한 마음을 솔직하게 표현한 '왜 내가 아닌지', 예상치 못한 사랑이 찾아온 순간을 노래한 '바람 같은 너', 워너원 출신 이대휘가 선물한 지친 일상에 따뜻한 위로를 건네는 '쉼표' 등이 담겨있다.



솔로 앨범 ‘Aside’는 연극에서의 대사인 ‘방백(傍白)’을 모티브로 ’항상 네 편이다‘라는 의미의 ’Always on your side‘의 약자다. 그룹 워너원으로 활동하며 항상 곁에서 믿고 응원해준 팬들을 향한 고마운 마음을 담았다.



이처럼 윤지성은 워너원 멤버 중 첫 솔로 주자로 나서며 본격적인 개별 활동의 포문을 여는 바, 솔로 뮤지션으로서의 윤지성이 어떤 색다른 모습을 보여줄지 음악 팬들의 기대가 모아진다.



(SBS funE 강경윤 기자)