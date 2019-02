MC 전현무가 가수 프레디 머큐리를 패러디했습니다.지난 5일 방송된 MBC 예능 '2019 설특집 아이돌스타 육상 볼링 양궁 리듬체조 승부차기 선수권 대회'에 전현무가 출연했습니다.이날 방송에서 오프닝 MC를 맡은 전현무는 록 밴드 퀸의 보컬 프레디 머큐리의 모습을 그대로 복사한 듯한 모습으로 무대에 올라 눈길을 끌었습니다.전현무는 프레디 머큐리의 시그니처인 콧수염과 옷차림을 재현한 채 'We will Rock You' ,'We are the Champion' 등 퀸의 대표곡들을 라이브로 선보였습니다.전현무는 명곡들을 열창하던 중 음 이탈이 일어나기도 했지만 계속해서 진지한 모습으로 노래를 이어나가 폭소를 일으켰습니다.앞서 전현무는 지난해 12월 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서도 프레디 머큐리로 변신해 큰 화제를 모았습니다.(구성=이선영 에디터, 사진=MBC '2019 설특집 아이돌스타 육상 볼링 양궁 리듬체조 승부차기 선수권 대회' 방송 화면 캡처)(SBS 스브스타)