워너원 출신 가수 윤지성이 첫 솔로 앨범을 발표하고 본격적인 활동에 나선다.윤지성 소속사 측에 따르면 윤지성이 오는 20일 첫 솔로 앨범 'Aside(어사이드)'를 발표하고 솔로 가수로 데뷔한다.소속사는 "솔로 가수로 첫걸음을 내딛는 윤지성에게 많은 관심 보내주시길 바란다."고 밝혔다.이와 함께 윤지성은 공식 SNS와 팬카페를 통해 첫 솔로 앨범 '어사이드' 스케줄러를 공개하며 본격적인 데뷔 카운트다운에 돌입했다.공개된 일정에는 20일 앨범 발매를 앞두고 앨범 트레일러, 트랙리스트, 콘셉트 포토 및 비디오, 리릭 스포일러, 티저 영상, 커버 이미지 등 다양한 콘텐츠가 순차적으로 공개될 예정이어서 눈길을 사로잡는다.윤지성의 솔로 데뷔 앨범 '어사이드'는 연극에서 오직 관객만 들을 수 있는 대사인 '방백(傍白)'과 'Always on your side'의 줄임말로, '항상 네 편이다'라는 뜻을 담고 있다.그간 늘 곁에서 응원하고 지지해준 팬들에게 고마운 마음을 전하고자 기획됐으며, 윤지성 특유의 따뜻한 감성이 녹아 든 앨범이다.그룹 워너원으로 데뷔해 많은 사랑을 받은 윤지성은 지난 24~27일 고척 스카이돔에서 열린 워너원 완전체 마지막 콘서트 'Therefore'를 끝으로 약 1년 6개월간의 워너원의 공식 활동을 마무리했다.이어 윤지성은 본격적인 솔로 데뷔 프로젝트를 가동, 솔로 가수로서의 새로운 시작을 알리며 관심을 모으고 있다.(SBS funE 강경윤 기자)