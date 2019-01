JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 5인조 신인 걸그룹 ITZY(있지)가 완전체 티저 이미지를 최초 공개하고 '드림팀' 비주얼을 뽐냈다.최근 JYP는 2019년 데뷔를 예고한 자사 신인 걸그룹 ITZY의 정체를 알려 가요계 이목을 집중시키고 있다. 이에 JYP는 24일 0시 자사 SNS 채널 및 ITZY 공식 홈페이지에 멤버인 예지, 리아, 류진, 채령, 유나의 비주얼을 담은 단체 티저 이미지 2장을 공개하고 데뷔 기대감을 한층 고조시켰다.이번 티저는 그룹 ITZY라는 이름으로 공개하는 최초 단체 이미지. 5명의 멤버들은 강렬한 핑크톤을 배경으로 트렌디하면서도 시크한 매력을 발산했다. 특히 저마다 개성 넘치는 패션과 스타일링으로 우월한 비주얼과 '걸크러쉬' 느낌 물씬나는 모습을 선사, '드림팀'다운 ITZY만의 장점을 어필했다.또 해당 티저에는 'IT'Z DIFFERENT'와 'I don't care what they say. I am just who I am.'이라는 문구가 담겨 데뷔와 함께 ITZY가 선보일 콘셉트, 음악, 퍼포먼스 등에 대한 호기심을 자극했다.JYP가 2019년 야심 차게 선보이는 ITZY는 '너희가 원하는 거 전부 있지? 있지!'라는 당찬 의미를 갖고 있다. 이들은 정식 데뷔 전부터 국내뿐 아니라 글로벌 관심을 한 몸에 받고 있다. 그룹명과 멤버 구성을 공개한 지난 21일에는 그룹명 'ITZY', '있지'가 국내 포털 사이트 검색어 순위 상위권을 장악했고, 일본 포털 사이트 야후재팬에서는 'ITZY'가 실시간 검색어 1위에 올랐다. 빌보드는 "JYP가 새 걸그룹 ITZY를 발표했다"며 멤버들을 집중 조명했다. 그런가 하면 트위터 월드 트렌드 1위도 차지하는 등 국내외 높은 관심을 증명했다.그룹 ITZY는 원더걸스, 미쓰에이, 트와이스를 선보인 '걸그룹 명가' JYP가 조합한 '드림팀'이다.멤버 예지는 SBS '더 팬', 류진은 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF Highlight Reel'과 JTBC '믹스나인', 채령은 SBS 'K팝스타3'와 Mnet '식스틴, 유나는 Mnet '스트레이 키즈' 등에 출연해 일찌감치 시청자들의 눈도장을 받았다. 여기에 베일에 쌓인 '비밀병기' 멤버 리아가 그룹의 유니크한 색깔을 완성시키며 대중의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.사진 제공: JYP엔터테인먼트(SBS funE 강경윤 기자)