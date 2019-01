가수 타블로가 자신이 작사 작곡에 참여한 가수 이소라의 새 싱글 ‘신청곡’(Feat. SUGA of BTS) 실시간 음원차트 1위를 축하했다.지난 22일 오후 자신의 공식 SNS 계정을 통해 “이소라 선배님 ft. 슈가 - ‘신청곡’ 1위 축하합니다! 모두 긴 시간 열심히 만든 노래인데 많이 들어주셔서 고마워요”라는 글을 게재했다.이어 “다음엔 에픽하이의 새 앨범으로 인사드리겠습니다”라는 멘트로 글을 마무리하며 에픽하이의 컴백이 임박했음을 기습 암시했다.에픽하이가 가장 최근에 발표한 단독 앨범은 지난 2017년 10월 발매한 아홉 번째 정규앨범 ‘WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL’로, 매번 발표하는 앨범마다 차트 줄세우기와 올킬을 기록하는 에픽하이의 신보를 기다려 온 팬들의 기대감을 더욱 높이고 있다.‘신청곡’은 타블로 특유의 서정적인 멜로디 라인과 일상적인 감수성이 묻어나는 가사가 돋보이는 곡으로, 이소라의 호소력 짙은 보컬과 방탄소년단 슈가의 피처링이 절묘한 조화를 이루며 리스너들을 사로잡는 데 성공했다.사진 = 타블로 공식 SNS(SBS funE 강경윤 기자)