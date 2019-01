그룹 세븐틴이 각종 국내외 차트 1위를 순항하는 높은 인기를 과시하며 글로벌 대세로 확실하게 자리매김했다.



지난 21일 세븐틴은 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 6집 앨범 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)'을 발매하며 국내 차트 1위를 차지한 가운데, 해외 각종 아이튠즈 차트에서도 1위를 석권하며 국내외를 아우르는 인기를 드러냈다.



세븐틴은 발매와 동시에 타이틀곡 'Home'이 벅스, 네이버 뮤직 실시간 차트 1위에 진입한 데 이어 각종 국내 음원 사이트의 실시간 차트에서 상위권으로 진입, 수록곡 전곡을 차트 인 시키는 쾌거를 이뤘으며 미국 아이튠즈 톱 뮤직 앨범에서는 10위권 내 이름을 올린 유일한 K-POP 앨범으로 컴백 첫 날부터 본격적인 차트 점령에 나섰다.



이처럼 세븐틴은 국내 뿐만 아니라 해외에서도 뜨거운 인기를 과시하듯 각종 해외 아이튠즈 차트에서 1위를 기록하며 이번 미니 6집 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)'을 통해 한층 더 성장한 글로벌 대세돌임을 다시 한 번 입증했다.



특히 이번 미니 6집 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)'은 아이튠즈 앨범 차트에서 미국, 브라질, 오스트리아, 캐나다, 독일, 스페인, 핀란드 등 무려 19개국에서 1위를 기록하는 기염을 토했으며 대만, 포르투갈, 칠레 등 총 22개국에서 TOP 10에 진입, 해외 각지에서 뜨거운 반응을 불러 일으키고 있다.



뿐만 아니라 미국에 이어 일본에서는 아이튠즈 톱 뮤직 차트 1위에 올라 이목을 집중시켰으며 현지 유명 아티스트를 제치고 TOP10 내 유일한 K-POP 앨범으로 정상에 등극, 세븐틴의 글로벌 인기를 실감케 했다.



이어 타이틀곡 'Home'은 싱가포르와 베트남의 싱글 차트에서 1위를 차지했으며 미국, 핀란드, 아일랜드, 노르웨이, 대만 등 총 16개국에서 TOP 10에 진입해 국내에 이어 해외에서도 통하는 이들의 음악성과 함께 "역시 믿고 듣는 세븐틴"임을 입증했다.



세븐틴이 약 6개월 만에 발표하는 미니 6집 'YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)'은 또 한 번 색다른 변화를 머금은 세븐틴의 한층 성숙해진 모습과 폭 넓어진 음악적 역량을 담아낸 2019년 역대급 앨범이며 URBAN FUTURE R&B 장르인 타이틀곡 'Home'은 좋아하는 상대에 대한 소중함을 애틋한 감성을 따뜻한 분위기로 표현해 국내외 리스너들을 사로 잡고 있다.



한편, 세븐틴은 오는 24일 Mnet '엠카운트다운'을 통해 타이틀곡 'Home'의 무대를 최초로 공개하며 화려한 컴백 무대를 가질 예정이다.



사진=플레디스엔터테인먼트



(SBS funE 강경윤 기자)