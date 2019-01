프랑스 명품 브랜드 패션쇼에 태극기가 등장해 눈길을 끌었습니다.현지 시간으로 지난 17일 프랑스 파리에서 2019 가을/겨울 시즌 루이뷔통 남성복 패션쇼가 열렸습니다.이날 열린 쇼는 회색 수트를 입은 남성 모델의 등장으로 시작해 점차 화사한 색상과 소재의 의상을 선보이는 구성으로 진행됐습니다.특히 쇼의 끝부분에서는 세계 각국의 국기 문양을 한 '만국기 패션'이 등장했는데요, 이 중에 태극기도 등장했습니다.모델들이 걸친 트렌치코트와 가방 등에 태극 문양이 큼지막하게 담겨있어 시선을 사로잡았습니다.태극기를 포함해 컬렉션에 사용된 만국기는 이번 쇼를 맡은 디자이너 버질 아블로가 이끄는 스튜디오 팀원들의 국적에서 비롯된 것으로 전해졌습니다.이번 쇼는 지난해 3월 해당 브랜드에 부임한 버질 아블로가 선보이는 두 번째 컬렉션 무대입니다.쇼에는 평소 버질 아블로가 존경한 팝가수 마이클 잭슨과 그의 작품들을 모티브로 한 의상들이 등장했습니다.또 이날 열린 쇼는 지구촌의 화합을 노래한 마이클 잭슨의 대표곡 'We are The World'를 오마주 한 것으로 알려졌습니다.해당 브랜드 측에서는 "'플래그피케이션(Flagfication)'이란 제목으로 다양한 국가와 사회를 상징하는 국기를 사용함으로써 인종과 국가를 넘어선 통합과 소통을 의도한 작업이었다"라고 설명했습니다.(구성=이선영 에디터, 출처='Louis Vuitton' 공식 유튜브, 인스타그램)(SBS 스브스타)