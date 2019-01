<오! 클릭> 마지막 검색어는 '손 들었어요~'입니다.



미국 플로리다주의 한 백화점 주차장입니다.



두 살배기 여자아이가 두 손을 번쩍 든 채 성큼성큼 걸어가는데요, 이내 멈춰선 아이 앞에는 무장 경찰들이 포진하고 있습니다.



어떤 사연인가 했더니 경찰에 체포되는 부모의 모습을 보고 맨발로 따라 나온 거라고 하네요.



당시 무장 절도 신고를 받은 경찰이 부부 용의자에게 손을 들고 차에서 내릴 것을 명령했고, 두 사람은 밖으로 나와 경찰에 체포됐는데요, 곧이어 차에서 뛰어내린 아이가 부모가 있는 곳으로 향한 겁니다.



경찰은 아이가 먼저 두 손을 들고 트럭에서 걸어 나온 부모의 행동을 그대로 따라 한 것으로 보인다고 말했습니다.



누리꾼들은 "잡혀가는 부모를 보는 아이의 마음이 얼마나 아팠을까." "가슴이 먹먹하네요. 진짜 범인이 아니었으면 좋겠습니다." 등의 반응을 보였습니다.



(영상출처 : 유튜브 'What In The World!')