걸그룹 여자친구의 신곡 '해야'가 음원차트 1위를 차지했다.



여자친구가 지난 14일 각종 음원사이트를 통해 두 번째 정규앨범 'Time for us(타임 포 어스)'를 발표한 가운데, 신곡 '해야'가 음원차트에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.



15일 오전 9시 기준 '해야'는 벅스, 소리바다, 네이버뮤직 1위를 비롯해 지니, 올레뮤직, 엠넷 2위, 멜론 6위 등 주요 음원차트 최상위권을 장악했다. 뿐만 아니라 정규앨범에 수록된 12곡 전곡이 차트에 진입하는 저력을 과시하기도 했다.



이로써 여자친구는 데뷔곡 '유리구슬'을 시작으로 '오늘부터 우리는', '시간을 달려서', '너 그리고 나', '핑거팁', '귀를 기울이면', '여름비', '밤', '여름여름해'에 이어 '해야'까지 9연속 흥행을 이뤘다.



또한, 여자친구는 14일 두 번째 정규앨범을 발표하고 네이버 V라이브를 통해 컴백 팬 쇼케이스를 개최했다.



여자친구는 타이틀곡 '해야' 무대를 팬들 앞에서 최초로 공개하며 시선을 사로잡았다.



중독성 강한 노래와 스토리를 담은 격정적이고 아련한 퍼포먼스는 보는 이들을 단번에 매료시키며, 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.



타이틀곡 '해야'를 비롯한 '메모리아', 'Starry sky', '밤', 'Love Bug', '레인보우' 등 라이브 무대와 앨범 준비에 얽힌 에피소드, 앨범 수록곡을 직접 소개하며 팬들과 활발한 소통을 펼쳤다.



특히, 데뷔 4주년을 맞은 여자친구는 "'Time for us'가 우리를 위한 시간이라는 뜻인 만큼 우리 곁에 오래 있어준 버디들과 함께 의미 있는 시간을 만들어보겠다는 우리들의 마음을 담은 앨범이다. 오래 함께 했으면 좋겠다"라고 소감을 전했다.



타이틀곡 '해야'는 좋아하는 사람을 아직 떠오르지 않는 '해'에 비유한 노래로, 소녀의 복잡하면서도 애틋한 심경을 표현했다. 전작 '밤'과 이어지는 서사를 다룬 만큼 더욱 깊어진 '격정아련'의 감성을 완성해 많은 호평을 얻고 있다.



한편, 여자친구는 두 번째 정규앨범 'Time for us'의 타이틀곡 '해야'로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.



(SBS funE 강경윤 기자)