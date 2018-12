그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 역주행하며 17주째 이름을 올렸다.



25일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 '빌보드 200' 74위를 기록했다.



이는 지난주 82위에서 8계단 상승한 순위로, 지난 9월 진입 첫 주 1위로 시작해 현재까지 17주 연속 차트에 오르며 굳건한 인기를 보여주고 있다.



또, LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 '월드 앨범' 1위, '인디펜던트 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈' 49위, '빌보드 캐나디안 앨범' 65위를 차지했다.



LOVE YOURSELF 轉 'Tear'와 LOVE YOURSELF 承 'Her' 역시 '월드 앨범' 2위와 3위, '인디펜던트 앨범' 4위와 5위, '톱 앨범 세일즈' 71위와 88위를 기록해 LOVE YOURSELF 시리즈 3개 앨범 모두 상위권에 올랐다.



방탄소년단은 '소셜 50'에서 76주째 1위로 최장기간 연속 기록을 유지했고, '아티스트 100'에서 2위를 기록했다.



사진=백승철 기자



(SBS funE 강경윤 기자)