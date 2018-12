악동뮤지션 이수현이 잔나비와 함께 크리스마스 시즌송 'Made in Christmas'을 발표한다.



21일 오후 6시 공개 예정인 잔나비의 크리스마스 시즌송 'Made in Christmas'에는 이수현이 참여해 완성도를 높였다.



'Made in Christmas'는 80년대 신스팝이 연상되는 신스 리듬이 돋보인다. 특히, 빈티지스러운 로큰롤 기타 위에 잔나비 보컬 최정훈과 이수현의 목소리가 어우러져 시너지를 냈다.



이수현의 깨끗한 보컬이 최정훈 특유의 취한 듯한 목소리와 절묘한 하모니를 이뤄내며 크리스마스의 분위기를 한껏 자아내는 곡으로 완성됐다.



잔나비는 앞서, 이문세와 협업하며 화제를 모은 바 있다. 이번에는 이수현과 호흡을 맞추며 음악적인 스펙트럼의 확장을 꾀했다.



악동뮤지션은 등장과 동시에 재치 있는 가사와 멜로디로 국내 주요 음원사이트를 '올킬'하며 가요계 새로운 바람을 일으켰다.



이찬혁은 지난해 국방의 의무를 위해 해병대에 입대한 가운데 이수현은 라디오 DJ, 유튜브 개인 채널 등 다방면으로 활동 중이다.



지난 6월부터 진행 중인 KBS 대표 라디오 프로그램 '볼륨을 높여요'의 DJ로 활약 중이며, '모찌피치'라는 운영 중인 유튜브 채널은 구독자가 무려 90만명을 넘어섰다.



