록밴드 퀸(QUEEN)의 헌정 밴드인 '더 보헤미안스'(The Bohemians)가 다음 달 내한 공연을 한다.



내년 1월 4일 서울 세종대 대양홀을 시작으로 5일 고양 아람누리 아람극장, 6일 대구 엑스코 오디토리움까지 공연을 이어간다.



'더 보헤미안스'는 퀸 판박이 밴드로 유명하다. 1996년 영국에서 롭 코머, 크리스토퍼 그레고리, 폴 마이클, 캐빈 굿윈 등 가수 4명이 결성한 4인조 밴드로 퀸 음악과 스타일을 재현해 20년 넘게 활동 중이다. 이들은 과거 프레디 머큐리의 '바르셀로나'(Barcelona)와 퀸의 '위 아 더 챔피언'(We are the champions)의 뮤직 비디오에 관중으로 직접 출연했을 정도로 광팬이었다.



이들은 공연에서 '보헤미안 랩소디'(Bohemian Rhapsody), '돈트 스톱 미 나우'(Don't Stop me now), '위 아 더 챔피언스'(We are the champions), '섬바디 투 러브'(Somebody to love) 등 퀸의 명곡 22곡을 선보일 예정이다.



그야말로 '물 들어올 때 노젓기'식의 기획이다. 영화 '보헤미안 랩소디'의 800만 흥행으로 촉발된 퀸 신드롬의 열기를 타고 판박이 밴드의 내한공연도 호응을 얻을 수 있을지 관심이 모아진다.



(SBS funE 김지혜 기자)