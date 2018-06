방탄소년단, 166만장 돌파 대기록 '조성모 이후 17년 8개월만'

그룹 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’가 166만장의 판매량을 돌파하는 대기록을 세웠다.



가온차트가 8일 발표한 2018년 5월 앨범 차트에 따르면 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’는 5월 18일 출시 이후 14일 만에 166만 4041장의 판매를 기록해 월간 앨범차트 1위를 차지했다. 이는 가온차트 집계 역사상 가장 높은 월간 판매량이자 단일앨범 월간 판매기준 2000년 9월 조성모 3집(170만 5127장, 한국음반산업협회) 이후 17년 8개월 만에 166만장 돌파 기록이다.



앞서 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’는 발매 전 선주문 150만장을 돌파하고 발매 첫 주 100만 3524장(한터차트)의 음반 판매량으로 화제를 모았다.



방탄소년단은 이날 앨범 차트에 이어 5월 다운로드 종합 차트에서 ‘FAKE LOVE’로 1위를 차지해 2관왕에 올랐다.



방탄소년단은 데뷔 5주년을 맞아 6월 13일 블루스퀘어 아이마켓홀에서 ‘2018 BTS PROM PARTY -RE;VIEW & PRE;VIEW-’를 열고 팬들을 만난다.



(SBS funE 이정아 기자)