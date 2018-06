골목에서 정글까지… 남보라가 수놓는 보랏빛 금요일

이쯤 되면 ‘보랏빛 금요일’이다. 간판 금요 예능 SBS ‘백종원의 골목식당’(이하 골목식당)과 ‘정글의 법칙 in 멕시코’를 누비는 배우 남보라 이야기다.남보라는 최근 ‘백종원의 골목식당’ 해방촌 신흥시장 편에서 가수 황치열과 함께 ‘치열한 보라식당’을 성공적으로 운영했다.백종원에게 익지 않은 요리를 내오고, 밀려드는 손님들에 우왕좌왕하다 주문을 순서 없이 받고, 손님에게 탄 음식을 서비스로 내주는 등 실수와 시련도 있었지만, 남보라는 특유의 긍정 에너지로 위기를 돌파했다.특히, 남보라는 나이답지 않은 노련함을 뽐냈다. ‘식당 집 딸’ 20년 경력의 남보라는 ‘골목식당’에 합류하자마자 ‘장사학개론’ PPT를 손수 준비해 발표하는가 하면, 황치열과 함께 ‘치열한 보라식당’이라는 네이밍까지 척척 해내고, 다양한 아이디어를 던졌다.그러면서 이내 식당은 활기를 찾았고, ‘치열한 보라식당’을 성공적으로 골목에 안착시켰다.한편, 남보라는 골목에서 정글로 자리를 옮긴다. ‘골목식당’ 신흥시장 편을 마치자마자 ‘정글의 법칙 in 멕시코’ 후반전 멤버로 참여하는 것.멕시코를 다녀온 뒤 개최된 ‘정글의 법칙 in 멕시코’ 제작발표회에서 남보라는 “정글 가기 전 내가 정글에서 무엇을 할 수 있을까 고민했다”며 “물론 정글에서 사냥을 하고 싶었지만 사냥을 못 할 수도 있으니 재료 손질이라도 하자는 생각이 들더라”고 말했다.남보라는 “생선을 많이 잡는 것을 봤다. 엄마에게 물었더니 엄마도 생선 손질은 못 해서 수산시장에 갔다. 가서 ‘생선 손질을 배우러 왔다’고 했더니 잘 가르쳐 주셨다”며 “한 시간 동안 배우고 8만원 어치 회를 먹고 왔다. 생선이란 생선은 다 손질해서 이제 눈 감고도 할 수 있다”고 답했다.배우이자 노력파 예능인 남보라가 멕시코에서 펼칠 활약에도 관심이 모아진다.(SBS funE 김재윤 기자)