방탄소년단-로꼬&화사, 5월 가온차트 각각 2관왕

5월 월간 가온차트에서 방탄소년단, 로꼬&화사가 각각 2관왕을 차지했다.



8일 가온차트는 “방탄소년단은 앨범종합, 다운로드종합 차트에서 1위, 로꼬, 화사의 ‘주지마’가 5월 디지털종합, 스트리밍종합 차트에서 1위를 차지해 각각 2관왕의 영예를 안게 됐다”고 발표했다.



특히, 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’ 앨범은 1,664,041장의 판매량을 기록해 5월 앨범종합 차트에서 1위를 차지하게 됐다.



22주 차(2018.05.27~2018.06.02) 주간 가온차트에서는 볼빨간사춘기의 ‘여행’이 디지털종합, 다운로드종합, 스트리밍종합 차트에서 1위를 차지해 3관왕의 영예를 안았으며 앨범종합 차트에서는 샤이니의 ‘The Story of Light EP.1 - The 6th Album’가 1위, 글로벌 인기를 가늠할 수 있는 소셜차트에서는 방탄소년단의 ‘FAKE LOVE’가 3주 연속 1위를 기록했다.



이날 발표된 가온 인증(Gaon Certification)에서는 트와이스의 ‘What is Love?’, EXO-CBX(첸백시)의 ‘Blooming Days - The 2nd Mini Album’이 앨범 부문에서 PLATINUM(플래티넘)을 받고 스트리밍 부문에서는 아이콘의 ‘사랑을 했다’(LOVE SCENARIO)가 PLATINUM(플래티넘)을 받는다.



