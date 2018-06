샤이니 태민 "일렉트릭, 중독적인 멜로디와 가사가 찰떡"

샤이니(SHINee)가 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)의 수록곡 ‘Electric’(일렉트릭) 스포일러 음원을 공개했다.



샤이니는 지난 5일부터 스페셜 홈페이지를 통해 정규 6집 두 번째 앨범 수록곡을 미리 들을 수 있는 ‘EP.2 SPOILER’를 오픈해 화제를 모으고 있다. 7일 세 번째 수록곡으로 ‘Electric’을 공개해 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.



신곡 ‘Electric’은 관능적인 분위기의 신스 사운드가 인상적인 미니멀한 퓨처 베이스 팝 곡으로 상대에게 점점 빠져드는 과정을 ‘과학적 방법론’으로 풀어낸 독특한 가사가 재미를 더한다. 멤버 태민은 “후렴구가 매력적인 노래로 중독적인 멜로디와 가사가 찰떡이다”라고 소개해 궁금증을 증폭시킨다.



11일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되는 샤이니 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2는 타이틀곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)를 비롯한 신곡 5곡으로 구성돼 있으며 샤이니는 청량하면서도 아련한 감성이 돋보이는 트로피컬 하우스 기반의 팝 곡 ‘I Want You’로 트리플 타이틀 릴레이 활동을 이어가 음악 팬들의 많은 사랑을 받을 전망이다.



(SBS funE 이정아 기자)