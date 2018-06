정준영, 2018 축구 국가대표팀 공식 응원가 참여

가수 정준영이 2018 대한민국 축구 국가대표팀 공식 응원가에 함께한다.



정준영은 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 공개되는 2018 축구국가대표팀 응원앨범 'We, the Reds'의 세 번째 트랙 'Hifive 대한민국'에 참여했다.



정준영이 부른 'Hifive 대한민국'은 그의 두 번째 붉은악마 응원가다. 응원가의 전형이 된 붉은악마의 함성이 인트로로 시작되는 가운데 정준영의 부드러우면서도 강한 보컬이 곡의 힘을 더하며 이번 앨범에 가장 에너지 넘치는 정통 응원가가 될 전망이다.



이번 응원앨범 'We, the Reds'에는 정준영의 'Hifive 대한민국' 뿐 아니라 바가지 바이펙스써틴의 'Intro'(Fire in your mind), 설하윤의 '사랑해 한국', 트랜스픽션X오마이걸의 '승리의 함성 2018'이 수록돼 있다.



월드컵 본선 경기가 가까워진 가운데 정준영이 함께한 2018 대한민국 축구 국가대표팀 공식 응원앨범 'We, the Reds'가 국가대표팀의 사기를 더욱 높여주기를 기대해 본다.



가수로서의 본업 뿐만 아니라 다양한 예능 프로그램에서 사랑받고 있는 정준영은 최근 소극장 콘서트를 성료한 데 이어 지난 주말에는 tvN '짠내투어'와 KBS 2TV '해피선데이-1박2일'에서 폭발적인 예능감으로 존재감을 뽐내며 맹활약을 하고 있다.



(SBS funE 이정아 기자)