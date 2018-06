'케미스트리' 샤이니 "파워풀한 비트가 흥겨움 더하는 곡"

정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)로 새로운 변신을 예고한 샤이니(SHINee)가 수록곡 ‘Chemistry’(케미스트리) 스포일러 음원을 공개해 화제다.



샤이니는 정규 6집 두 번째 앨범 공개에 앞서 스페셜 홈페이지를 통해 수록곡 음원을 미리 만날 수 있는 ‘EP.2 SPOILER’를 오픈, 5일 첫 번째 수록곡으로 ‘Chemistry’를 선보여 좋은 반응을 얻고 있다.



신곡 ‘Chemistry’는 멤버들의 시원한 가창력을 만끽할 수 있는 댄스홀 팝 곡으로 서로에게 격렬하게 빠져드는 두 사람의 케미스트리를 입체적으로 표현한 가사가 눈길을 끈다. 랩메이킹에 참여한 민호는 “가사가 매력적이고 파워풀한 비트가 흥겨움을 더한다”고 소개했다.



샤이니는 10일 오후 10시 네이버 V LIVE의 SMTOWN 채널을 통해 ‘샤이니의 눕방라이브’를 진행, 솔직하고 편안한 분위기 속에서 다양한 이야기를 들려준다.



11일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되는 샤이니 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2는 타이틀곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)를 비롯한 신곡 5곡이 수록돼 있다.



샤이니는 지난 28일 정규 6집 첫 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.1을 발매, 신나라레코드 주간 음반 차트 1위, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 37개 지역 1위 등 국내외 팬들의 높은 관심을 얻으며 활발한 활동을 펼치고 있다.



