엑소, 서울 앙코르 콘서트 7월 13~15일 개최

엑소(EXO)가 7월 앙코르 콘서트를 개최한다.



엑소는 7월 13~15일 3일간 서울 구로구 고척스카이돔에서 ‘EXO PLANET #4 – The EℓyXiOn[dot] –’(엑소 플래닛 #4 – 디 엘리시온 [닷] –)을 개최, 다채로운 음악과 퍼포먼스, 환상적인 무대 연출이 어우러진 완성도 높은 공연으로 다시 한번 관객들을 열광케 한다.



특히, 이번 콘서트는 엑소가 지난해 11월 고척스카이돔에서 펼친 네 번째 단독 콘서트의 앙코르 공연이다. 지난 공연에서 보여준 스펙터클한 대서사시는 물론, 새로운 무대도 만날 수 있는 만큼 팬들의 폭발적인 호응이 기대된다.



엑소는 7월 7일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 ‘EXO PLANET #4 - The EℓyXiOn – in KUALA LUMPUR‘(엑소 플래닛 #4 - 디 엘리시온 - 인 쿠알라룸푸르)를 펼친다.



(SBS funE 이정아 기자)