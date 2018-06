샤이니만의 청량+아련미로 여름 접수…두 번째 타이틀곡 'I Want You'

트리플 타이틀 릴레이 활동을 예고한 샤이니(SHINee)의 정규 6집 두 번째 앨범이 11일 공개된다.



샤이니는 11일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 신곡 5곡이 수록된 정규 6집 두 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.2(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.2)를 공개하고 청량하면서도 아련한 감성이 돋보이는 트로피컬 하우스 기반의 팝 곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)로 릴레이 활동을 이어간다.



특히, 두 번째 타이틀 곡 ‘I Want You’에 대해 멤버 온유는 “몽환적인 분위기로 시작해 점점 빠져들게 되고, 강렬한 베이스와 멜로디가 가미된 중독성 있는 훅과 시원한 사운드가 매력적이다”라고 설명했다. 민호는 “뜨거운 여름에 듣기 좋은 시원한 사운드와 청량한 후렴구가 인상적인 곡으로 샤이니가 여러분께 더 가깝게 다가가기 위해 편안한 음악으로 돌아왔으니 기대해 달라“고 전해 기대감을 고조시켰다.



4일 샤이니 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에는 신곡 일부를 미리 만날 수 있는 ‘I Want You’ 뮤직비디오 티저 영상이 깜짝 공개되어 시선을 사로잡고 있다.



샤이니는 지난 28일 정규 6집 첫 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.1을 발매, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 37개 지역 1위, 각종 음반 차트 1위 등 화려한 컴백을 알렸다. 지난주 각종 음악 프로그램에 출연해 첫 번째 타이틀 곡 ‘데리러 가’(Good Evening) 무대를 선사, 독창적이면서도 예술미 넘치는 퍼포먼스로 시선을 사로잡은 만큼, 이번 앨범 역시 열띤 호응을 얻을 것으로 예상된다.



샤이니 정규 6집 ‘The Story of Light’는 총 3개 앨범으로 구성, 11일 EP2.에 이어 25일 EP.3가 순차 발매될 예정이어서 풍성한 샤이니의 음악 색깔로 귀를 매료시킬 전망이다.



(SBS funE 이정아 기자)