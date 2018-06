'컴백 D-4' A.C.E(에이스), 'Take me Higher' 단체 티저 공개

그룹 A.C.E(에이스)가 3일 자정 공식 SNS를 통해 신곡 ‘Take me Higher’의 단체 티저 영상을 공개했다.



에이스는 공개된 티저 영상에서 신곡 ‘Take me Higher’의 일부를 공개했다. 이전 활동과는 다른 밝고 자유로운 소년들로 변신해 4인 4색의 청량한 매력을 선보였다. ‘Take me Higher’의 가사가 일부 공개돼 7일 발매될 신곡에 대한 기대감을 높였다.



에이스는 최근 일본, 브라질, 캐나다 등 글로벌 팬콘을 통해 인기를 입증한 차세대 글로벌 유망주로 6월 7일 리패키지 앨범 ‘A.C.E Adventures in Wonderland’로 컴백을 앞두고 있다.



(SBS funE 이정아 기자)