소프트뱅크, GM 자율주행차 부문에 2조4천억원 투자

한국계 손정의(孫正義·손 마사요시) 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크가 GM의 자율주행차 부문 크루즈에 22억5천만 달러(약 2조4천250억 원)를 투자하기로 했다고 포브스·CNBC 등 미 경제매체들이 31일(현지시간) 보도했습니다.



투자금은 소프트뱅크가 전 세계 IT 분야에 투자하기 위해 만든 비전펀드에서 나옵니다. 이번 투자로 소프트뱅크는 크루즈의 지분 19.6%를 취득하게 됩니다.



크루즈는 GM의 독립사업부로 운영되고 있습니다. GM도 자율주행차 프로젝트를 위해 크루즈에 11억 달러(1조1천850억 원)를 자체 투자할 계획이라고 말했습니다.



소프트뱅크 비전펀드의 GM 투자는 2019년부터 시작될 자율주행 서비스를 상용화하는 데 큰 동력이 될 것으로 미 경제매체들은 전망했습니다.



소프트뱅크 투자고문 마이클 로넌은 "크루즈 팀의 통합적 접근과 빠른 적응능력이 사업의 성공을 이루리라는 확신을 하게 했다"라며 "완전 자율주행을 통해 사고위험을 없애고 배출가스와 교통체증까지 해소하는 혁신적인 프로젝트"라고 말했습니다.



투자는 두 단계로 나눠 크루즈의 자율주행차 개발에 9억 달러를 먼저 쏟아붓고 크루즈의 자율주행차가 상용화 체제로 접어들면 2단계로 13억5천만 달러를 더 투입하게 됩니다.



소프트뱅크와 GM 크루즈는 7년간의 장기 파트너십을 맺었습니다.



IT 투자업계의 대표적 '큰 손'인 손 회장이 야심 차게 추진하는 비전펀드는 최근 IT 스타트업과 테크 업체들에 '실탄'을 제공하는 주요 파이프라인으로 여겨지고 있습니다.



GM 크루즈는 캘리포니아 주 샌프란시스코와 애리조나 주 피닉스 등지에서 자율주행차 테스트를 하고 있습니다.



(연합뉴스)