방탄소년단의 '말하는 대로' 매직…일주일 만에 모든 목표 달성

자신의 꿈을 말로 표현하고 그 꿈을 이루기 위해 차근차근 노력하는게 얼마나 중요한 일인지 요즘 방탄소년단을 보며 다시 한 번 느낀다.‘말하는 대로’ 다 이뤄지는 방탄소년단의 매직을 보며 나도 다시 한 번 긍정적인 말, 힘이 되는 말을 스스로에게도, 남에게도 해야겠다는 마음을 다지게 된다.방탄소년단은 체조경기장, 고척돔 공연, 빌보드 차트 진입 등 차근차근 자신들의 목표를 이뤄왔다.2013년 데뷔한 방탄소년단은 지난해 9월 발표한 ‘러브 유어셀프 승 허’(LOVE YOURSELF 承 Her)로 국내는 물론 해외에서도 ‘BTS’라는 자신들의 이름을 확실하게 각인시켰다. 이제는 방탄소년단을 두고 세계적인 보이밴드라고 말하는 것이 전혀 어색하지 않다.앨범을 냈다 하면 100만장을 거뜬하게 넘기는 것은 물론 지난 해부터 해외에서의 활동은 더욱 활발했다. 지난 해 빌보드 뮤직 어워드에서 톱 소셜 아티스트상을 국내 최초로 받은데 이어 세계적인 DJ 스티브 아오키와 합작한 곡 ‘마이크 드롭’(MIC DROP)은 빌보드 메인 송 차트인 핫100에서 28위를 기록했다. 이는 K팝 그룹 최고 순위였다. 눈부시게 활약한 방탄소년단은 빌보드 연말 결산 ‘2017 톱 아티스트’ 차트에서 10위, ‘톱 아티스트 듀오/그룹’ 부문 2위에 올랐다.지난해에 이어 다시 한 번 빌보드 뮤직 어워드에서 톱 소셜 아티스트상을 거머쥔 방탄소년단의 올해 목표는 빌보트 핫100 차트에서 톱10에 진입하는 것이었다. 방탄소년단은 지난해 12월 25일 열린 SBS ‘가요대전’에서 “올해 빌보드 핫100에서 28위를 했다. 내년에는 핫 100 톱10에 들어갈 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.또 지난 24일 열린 기자간담회에서도 목표가 무엇이냐는 질문에 “이번에는 빌보드200에서 1위를 해보자고 우리끼리는 말을 했다.(웃음) 핫100에서는 ‘마이크 드롭’으로 28위를 차지했다. 그런 만큼 이번 앨범으로 10위권 정도는 꼭 해보자고 했다”라며 빌보드 차트에 대한 포부도 전했다.그런데 이런 말을 한 지 불과 일주일 만에 이 모든 목표가 다 이뤄졌다.방탄소년단은 27일(미국 현지시간) 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'로 '빌보드200'에서 1위를 차지했다. '빌보드 200'에 영어가 아닌 다른 나라 언어로 낸 앨범이 정상을 차지한 것은 12년 만이다.또 케이팝 그룹 최초로 빌보드 싱글차트 ‘핫 100’ 10위로 진입했다. 방탄소년단은 ‘FAKE LOVE’로 10위에 진입해 케이팝 그룹 최초로 ‘핫 100’ 차트의 ‘톱 10’의 벽을 뚫었다. ‘FAKE LOVE’는 방탄소년단 최초이자 케이팝 장르 최초로 ‘빌보드 200’ 1위를 달성한 새 앨범 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 Tear)에 수록된 타이틀 곡이다.데뷔 초 ”체조경기장에서 공연을 펼치고 그 후에 고척돔 공연을 하고 싶다. 빌보드 차트에도 진입하고 싶다”라고 밝힌 방탄소년단.그 때만 해도 많은 이들이 방탄소년단이 이 모든 꿈을 이렇게 차근차근, 그것도 빠른 시일에 이뤄갈 것이라고는 학신하지 못했다. 하지만 방탄소년단은 자신들의 꿈을 보란 듯이 이뤄가고 있고 그 중심에는 항상 ‘음악’과 ‘아미’가 있다.“우리가 이토록 큰 사랑을 받은 이유? 글쎄. 음악으로 시작한 팀이고 스스로 퍼포먼스를 하는 그룹이라는 것을 자각하고 있다는 점에 중요한 것 같다. 우리가 할 수 있는 한 최고의 퀄러티로 앨범을 만들고 퍼포먼스를 보여준다. 또 소셜 미디어를 통해 소통하려고 했던 점이 중요했던 것 같다. 우리가 하는 퍼포먼스들이 세계 여러 언어로 전파되는 것은 우리에게 무척 중요한 부분이다.”(랩몬스터)(SBS funE 이정아 기자)