美 빌보드 호평 "샤이니는 우리를 실망시키지 않는다"

정규 6집 첫 번째 앨범 ‘The Story of Light’ EP.1(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.1)으로 컴백한 샤이니(SHINee)에 대한 관심이 뜨겁다.



미국 유명 매체 빌보드는 지난 29일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘SHINee Commemorates 10th Anniversary With 'The Story of Light' EP’(샤이니가 10주년을 'The Story of Light'와 함께 기념하다)라는 제목으로 샤이니의 컴백을 집중 조명해 눈길을 끌었다.



특히, 빌보드는 “카리스마 넘치는 퍼포먼스로 유명한 샤이니는 우리를 실망시키지 않는다. 타이틀 곡 ‘데리러 가’(Good Evening)는 불규칙하게 흔들리고 떨어지는 듯한 여유로운 느낌의 동작이 돋보이는 댄스가 특징이다”라고 이번 신곡의 퍼포먼스에 대한 기대감을 표현했다.



이어 “샤이니는 2008년 히트를 기록한 첫 번째 미니앨범 ‘누난 너무 예뻐’(Replay)로 데뷔했다. 그들은 수년 동안 복잡하고 실험적인 댄스에 포커스를 둔 곡을 선보이며 모범적인 K-POP 보이 밴드로 자리매김했다”라고 개성 강한 음악과 독보적인 퍼포먼스로 사랑받는 샤이니의 활약을 호평했다.



이번 앨범은 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 덴마크, 아르헨티나, 브라질, 오만, 브루나이, 과테말라 등 6개국이 추가된 전 세계 36개 지역에서 1위를 차지했음은 물론, 신나라레코드, 핫트랙스 등 국내 음반차트도 1위를 기록하고 있어 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 다시 한번 실감케 했다.



샤이니는 31일 방송되는 엠넷 ‘엠카운트다운’을 시작으로 6월 1일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’, 2일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 3일 SBS ‘인기가요’ 등 각종 음악 프로그램을 통해 정규 6집 첫 번째 타이틀 곡 ‘데리러 가’ 컴백 무대를 선사한다.





