방탄소년단 진 "빌보드 200 1위, 신기하고 얼떨떨해" 벅찬 소감

방탄소년단 진이 빌보드 200 1위를 차지한 소감을 밝혔다.28일 방탄소년단 공식 SNS에는 “빌보드 200 1위.. 일어나자마자 이런 좋은 소식 접하게 해줘서 너무 고마워요. 신기하기도 하고 되게 얼떨떨하네요. 저희 노래 들어주신 모든 분들께 감사드립니다! 앞으로도 열심히 할게요!”라는 글이 게재됐다.글과 함께 진은 자신의 셀카 사진을 공개했다. 사진 속 진은 입술을 쭉 내민 귀여운 표정으로 마치 팬들에게 감사뽀뽀를 하는 듯 한 표정을 짓고 있다.앞서 빌보드는 27일(현지시간) ‘방탄소년단이 한국 그룹 최초로 빌보드 200에서 1위를 차지했다(BTS' 'Love Yourself: Tear' Becomes First K-Pop Album to Hit No. 1 on Billboard 200 Chart)와 ‘방탄소년단이 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’로 빌보드 200에서 첫 1위를 따냈다(‘BTS Earns First No. 1 Album on Billboard 200 Chart With 'Love Yourself: Tear')는 제목의 기사를 연이어 게재하고 방탄소년단의 빌보드 200 차트에서의 1위를 알렸다.빌보드는 “LOVE YOURSELF 轉 'Tear'는 케이팝 최초 ‘빌보드 200’ 1위 앨범이자, ‘빌보드 200’ 톱 10에 오른 두 번째 앨범”이라고 소개했다.빌보드 200은 앨범 판매량과 트랙별 판매량, 스트리밍 실적등을 기반으로 미국에서 가장 인기있는 앨범의 순위를 매기는 메인 차트다. 빌보드는 “방탄소년단은 지난 24일까지 집계된 앨범 수치에서 135,000점을 획득, 2018년 그룹 앨범 판매량 중 두 번째로 높은 기록으로 1위에 등극했다”며 “2006년 이후 영어가 아닌 외국어로 된 앨범 중 최초 1위 기록”이라고 보도했다.방탄소년단은 앞서 지난해 9월 발표한 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’로 빌보드 200 7위로 한국 그룹 최고 기록을 세운 바 있다. 이번에 그 기록을 넘어 빌보드 200 1위를 차지, 한국 가수 최초의 기록을 이어가고 있다.한편, ‘빌보드 200’ 최신 차트는 현지시간 5월 30일 빌보드 사이트에 게시될 예정이다.(SBS funE 강선애 기자)