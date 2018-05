이 총리 "곧 북한과 미국 정상 만나게 될 것 같아"

이낙연 국무총리는 26일(현지시간) "남과 북의 정상이 29일 사이에 두 차례 만났고, 이제 곧 북한과 미국의 정상이 만나게 될 것 같다"고 말했습니다.



이 총리는 이날 영국 런던의 코린시아호텔에서 개최한 한국전 참전용사 초청 간담회에서 이같이 밝혔습니다.



이 총리는 오스트리아 공식방문을 마치고 아일랜드로 가는 길에 런던을 경유하면서 한국전 참전기념비에 헌화한 뒤 참전용사와 가족 10여명과 간담회를 했습니다.



영국은 한국전 당시 미국 다음으로 많은 병력을 파견한 제2위 파병국으로, 영국군 8만 1천여 명이 참전해 1천 100명이 전사했습니다.



이 총리는 "한국전쟁이 1953년 끝났고 그 후로도 65년 동안 남과 북이 군사적으로 대치해왔다"며 "그 사이에 북한은 핵무장을 서둘렀고 미사일 군사력을 증강시켜왔다"고 지난해 연말 한반도의 군사적 긴장이 최고조에 달했음을 설명했습니다.



이어 "올해 들어 한반도의 상황이 극적으로 반전했다"며 이날 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 두 번째로 만났고, 북미정상회담도 곧 이뤄질 것 같다고 전했습니다.



이 총리는 "여러분이 전우를 잃으면서 지킨 대한민국의 평화가 이제는 좀 더 항구적인 평화로 뿌리내릴 좋은 기회를 맞았다"며 "여러분의 희생이 헛되지 않도록 저희는 한반도 평화를 기필코 정착시키겠다"고 강조했습니다.



이 총리는 이날 저녁 런던 힐튼 파크 레인 호텔에서 개최한 동포 만찬 간담회에서는 남북 정상이 ▲ 6·12 북미회담 ▲ 판문점선언 이행 등 두 가지를 의제로 대화했을 것이라고 말했습니다.



이 총리는 문 대통령이 김 위원장을 만나 북미회담에 대한 기대와 함께 '트럼프 대통령을 만나보니 이렇더라.



내가 바라기는 김정은 위원장도 이렇게 해줬으면 좋겠다'는 얘기를 했을 것으로 짐작한다고 말했습니다.



또, 두 정상이 '판문점 선언을 이제 좀 이행하자.



속도를 내야 할 것 아니냐'는 말을 틀림없이 주고받았을 것이라고 덧붙였습니다.



이 총리는 "대화 내용 못지않게 중요한 것은 두 정상이 하루 사이에 만남을 성사시킨 것"이라며 "어제 정상회담은 정례화보다 더 긴밀하고, 어쩌면 정상회담의 수시화라고 해야 하나"고 말했습니다.



이어 "언제든 원할 때, 필요할 때 (whenever we want, whenever we need). 그런 감각의 정상회담이 이뤄졌다는 것 자체가 굉장히 놀라운 상황 전개"라며 "그것만으로도 전 세계를 향해 발신하는 메시지가 매우 크다"고 의미를 부여했습니다.



그는 이날 페이스북에 올린 글에서도 "다시 현실이 상상을 앞섰다. (두 번째) 회담 내용과 별도로, 남북 정상이 필요하면 급히 만날 수 있다는 것 자체가 상상 이상의 전개"라며 "흔들리지 말고 우리 길을 가자. 희망과 신념을 가지고"라고 밝혔습니다.