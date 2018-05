'데드풀2', 알고 보면 더 재밌는 '영화 속 레퍼런스' 10편

전국 250만 관객을 돌파하며 흥행 중인 '데드풀2'에는 레퍼런스가 된 영화들이 있다. 영화의 배급사 이십세기 폭스 코리아가 알고 보면 더 재밌는 영화 속 레퍼런스 10편을 공개했다.2017년 개봉한 울버린 스핀오프 3부작의 마지막편으로, 17년간 울버린 역을 맡아 '엑스맨' 시리즈를 지켜온 휴 잭맨의 마지막 울버린 영화이다. 제작을 맡은 이십세기폭스는 '데드풀' 1편의 성공 이후 '로건' 또한 시리즈 사상 처음으로 청소년 관람불가 등급으로 만들었다.1994년 당대 최고의 인기를 누리던 브래드 피트와 톰 크루즈를 한 스크린에서 만나볼 수 있는 영화이다. 뱀파이어의 삶과 인간의 본성 사이에서 고민하는 뱀파이어의 고뇌를 담은 수작으로, 커스틴 던스트가 10대 소녀 뱀파이어 역을 맡아 성인 배우 못지않은 열연을 펼쳤다.배트맨과 슈퍼맨의 대격돌을 예고하며 영화 팬들의 기대를 한몸에 받았던 2016년 작품으로, DC 유니버스의 본격적인 세계관 확장의 시작을 알린 영화이다. 갈등을 반복하던 두 히어로는 각자의 어머니 이름이 마사로 같다는 점을 계기로 서로 힘을 모아 적과 싸우게 된다.뮤지컬 애니메이션 '겨울왕국'과 고전 뮤지컬 명작 '엔틀'도 '데드풀2'에서 언급된다. 전 세계적인 신드롬을 불러일으킨 '겨울왕국'은 'Do You Want To Build A Snowman?', 'Let It Go' 등 영화를 가득 채운 주옥같은 뮤지컬 넘버들 또한 널리 사랑을 받았다.1983년에 개봉한 뮤지컬 영화 '엔틀'은 미국의 전설적인 팝 디바 바브라 스트라이샌드가 직접 연출과 주연까지 맡은 작품으로, 애절한 감성이 묻어나는 영화의 주제곡 'Papa, Can You Hear Me?'가 영화 못지않은 큰 인기를 누렸다.다니엘 크레이그가 제임스 본드를 연기하는 세 번째 007 영화로, 007 시리즈의 인기를 다시 한번 전 세계적으로 부흥시켰다. 영화 초반 아델이 부른 주제곡 ‘Skyfall’의 웅장한 선율과 함께 화면에서 펼쳐지는 감각적인 오프닝 시퀀스가 큰 화제를 모은 바 있다. <데드풀 2>에서도 이에 못지않은 인상적인 오프닝 시퀀스가 셀린 디온이 부르는 ‘Ashes’의 애절한 멜로디에 맞춰 등장한다.1985년 개봉한 액션 어드벤쳐 영화이다. 변두리 동네의 아이들이 전설의 해적 '애꾸눈 윌리'가 보물을 숨겨둔 지도를 우연히 찾아 해저 동굴로 모험을 떠나는 이야기로, '데드풀 2'에서 케이블을 연기한 조슈 브롤린이 어린 시절 이 영화에 주연으로 출연했다. 데드풀을 연기한 라이언 레놀즈는 조슈 브롤린의 생일에 '구니스' 속 조슈 브롤린의 모습을 그리는 이미지를 게시해 화제를 모으기도 했다.'원초적 본능'은 에로틱 스릴러의 격을 높인 1992년 작품으로, 샤론 스톤은 이 영화에서 선보인 압도적인 연기와 뇌쇄적인 매력으로 전 세계적인 스타덤에 올랐다. 특히 극중 취조실에서 다리를 꼬는 장면은 영화사에 길이 남을 아이코닉한 명장면이 되어 이후 수많은 패러디를 재생산시켰다.캐머런 크로우 감독이 연출하고 존 쿠삭과 이온 스카이가 주연을 맡아 사랑스러운 연기 호흡을 선보인 작품이다. 사랑에 빠진 여인의 마음을 열기 위해 그녀의 집 앞에서 커다란 붐박스를 머리 위로 들고 마음을 고백하는 장면이 큰 반향을 불러일으켰다. 데드풀이 이를 패러디해 콜로서스에게 같은 방법으로 도움을 요청하는 장면을 '데드풀 2'의 예고편에서 확인할 수 있다. 원작의 장면에서 흐르던 피터 가브리엘의 'In Your Eyes' 역시 '데드풀 2'의 공식 OST에 수록되었다.동명의 히트 뮤지컬을 원작으로 하는 가슴 따뜻한 가족 뮤지컬 영화이다. 고아원을 배경으로 그곳에서 생활하고 있는 주인공 애니의 맑고 사랑스러운 매력이 돋보이는 작품이다. '데드풀2'에서도 고아원은 데드풀이 지키려하는 아이 러셀에게 중요한 의미를 가진 공간으로 등장한다. 라이언 레놀즈가 MBC '복면가왕'에 깜짝 출연해 열창했던 'Tomorrow'도 이 영화의 사운드트랙이다.(SBS funE 김지혜 기자)