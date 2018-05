'칸 심사위원장' 케이트 블란쳇 "'버닝' 뛰어난 영화…꼽씹어 봐야"

제71회 칸국제영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡았던 배우 케이트 블란쳇이 영화 '버닝'을 극찬했다.케이트 블란쳇은 "'버닝'은 매우 힘있는 영화다. 관객을 빠져들게 하는 힘이 있다. 시간을 들여 곱씹어봐야 하는 영화인데 영화제라는 특성상 충분한 시간을 들여 한 작품을 숙고하기 어렵다. 뛰어난 작품임에도 수상하지 못한 영화들이 많다. '버닝'은 정말 훌륭한 영화다.(It's a very, very powerful film. There's a lot to love. It's one of those films that takes a long time to process, and the part of the festival is that you don't have enough time to process it. There were so many films we couldn't award, but it's a really great film.)"고 평가했다.호주 출신의 명배우 케이트 블란쳇은 '캐롤', '블루 재스민', '토르: 라그나로크' 등 예술 영화와 상업 영화를 넘나드는 폭넓은 연기 활동을 펼쳐왔다. '블루 재스민'으로 아카데미 시상식 여우주연상을 받으며 연기력을 인정받았다.케이트 블란쳇은 올해 칸영화제에서 8인의 심사위원을 이끄는 심사위원장을 맡아 경쟁 부문 21편을 심사했다. 비록 한국 영화로는 유일하게 경쟁 부문에 올랐던 '버닝'에게 본상의 영예를 수여하지는 않았지만 특별 언급하며 작품성을 인정했다.'버닝'은 유통회사 알바생 종수(유아인)가 어릴 적 동네 친구 해미(전종서)를 만나고, 그녀에게 정체불명의 남자 벤(스티븐 연)을 소개 받으면서 벌어지는 비밀스럽고도 강렬한 이야기를 담은 작품. '박하사탕', '밀양', '시'를 만든 이창동 감독의 8년만의 신작으로 유아인, 스티븐 연, 전종서가 주연을 맡았다.(SBS funE 김지혜 기자)