방탄소년단, 신곡 'FAKE LOVE' 6개 실시간 차트 1위 '전곡 줄 세우기'

그룹 방탄소년단의 신곡 'FAKE LOVE'가 컴백과 동시에 국내 음원사이트 1위를 휩쓸었다.



방탄소년단의 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 Tear' 타이틀곡 'FAKE LOVE'는 18일 오후 7시 멜론, 엠넷, 벅스 등 6개 주요 음원사이트 실시간 차트에서 1위를 차지했다.



벅스를 비롯한 다수의 차트에서는 타이틀곡뿐만 아니라 수록곡 '전하지 못한 진심'(Feat. Steve Aoki), '134340', '낙원', 'Love Maze', 'Magic shop', 'Airplane pt.2', 'Anpnaman', 'So what', 'Intro : Singularity', 'Outro : Tear' 전곡이 차트에 진입하는 등 줄 세우기를 기록했다.



방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'는 가면을 쓴 사랑의 끝, 이별의 아픔과 상실감을 표현한 앨범으로 이별을 마주한 소년들의 아픔을 담았다.



'FAKE LOVE'는 그런지 록(Grunge Rock) 기타 사운드와 그루비한 트랩 비트가 기이한 음울함을 자아내는 이모 힙합(Emo Hiphop) 장르의 곡으로 이별의 감성을 방탄소년단만의 유니크한 노랫말과 사운드로 담아내 슬프지만, 에너지를 느낄 수 있다.



방탄소년단은 20일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 '2018 빌보드 뮤직 어워드'에서 새 앨범의 신곡 무대를 전 세계 최초로 공개한다.



(SBS funE 이정아 기자)