정글 비투비 서은광 "물 공포증…바다에서 멘탈 붕괴"

‘정글의 법칙 in 멕시코’ 비투비 서은광 임현식이 참여 소감을 밝혔다.



비투비 서은광 임현식은 18일 오후 2시 30분 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 진행된 SBS ‘정글의 법칙 in 멕시코’ 제작발표회에서 생존과 관련 극과 극 반응을 보였다.



먼저 서은광은 “너무 아름다웠다. 아름다웠던 만큼 시청자들에게 그 아름다움을 전할 수 있을 것 같다. 행복했다”고 인사를 했다.



하지만 벌레와 물 공포증에 대한 이야기가 나오자 “공포증은 안 없어지더라. 노력은 했다. 잘 때도 어떻게든 자보려고 꼭꼭 싸매서 잤다. 물도 수중 교육 받아서 극복했다 생각했는데 바다 들어가니까 멘탈이 나가더라. 나름대로 마음속으로 노력을 했는데 쉽지 않았다”라며 “그래도 값진 경험이라 생각하고 열심히 임하고 왔다. 물이 정말 무서웠다. 바닷물이 정말 짜더라. 코로 들어왔는데 정말 놀랐다”고 털어놨다.



임현식은 “오랜만에 같이 다녔던 분들 만나게 돼 반갑다. 벌써 너무 그립다. 너무 딱 맞는 프로그램이었던 것 같다. 앞으로 기회가 있으면 다시 한 번 참여하고 싶다“고 인사를 했다.



비투비는 ‘정글의 법칙’ 최다 출연 아이돌. 이에 임현식은 “멤버들이 갔다 와서 좋은 이야기만 해줘서 꼭 가고 싶었다. 조언은 따로 없었는데 (김)병만이 형 잘 따르면 된다. 갔다 와서 좋을 거다 라는 말만 해줬다”고 밝혔다.



‘정글의 법칙 in 멕시코’는 남극 편을 포함해 ‘정글의 법칙’을 오랫동안 이끌어온 김진호 PD의 연출로 이루어졌다. 멕시코 곳곳을 누비며 그동안 알지 못했던 멕시코의 숨은 매력과 병만족의 색다른 생존을 선보였다.



‘정글의 법칙 in 멕시코’에서는 김병만을 비롯해 선발대 오만석, 비투비 서은광과 임현식, 최정원 이종화(조타), 한은정, 설인아와 후발대 강남, 줄리엔강, 김준현, 최현석, 남보라 레드벨벳 슬기, 위너 이승훈이 생존에 도전했다.



사진=김현철 기자





(SBS funE 손재은 기자)