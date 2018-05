샤이니, 28일 정규 6집 컴백…故 종현 없는 첫 앨범

그룹 샤이니(SHINee)가 정규 6집으로 컴백한다.



16일 소속사 SM엔터테인먼트는 샤이니가 정규 6집 ‘The Story of Light’(더 스토리 오브 라이트)로 전격 컴백한다고 밝혔다.



샤이니 정규 6집 ‘The Story of Light’는 총 3개 앨범으로 구성된다. 오는 28일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되는 ‘The Story of Light’ EP.1(‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.1)을 시작으로 6월 11일 EP.2, 6월 25일 EP.3까지 각기 다른 신곡이 5곡씩 채워진 3개 앨범이 순차 공개된다. 샤이니는 각 앨범의 타이틀 곡으로 릴레이 활동을 펼칠 예정이다.



특히, 이번 앨범은 2016년 11월 정규 5집 리패키지 ‘1 and 1’(원 앤드 원) 이후 1년 6개월만에 선보이는 샤이니의 새 앨범이다. 또 지난해 故종현이 세상을 떠나는 아픔을 겪은 샤이니가, 그 이후 4인조로 처음 선보이는 새 음반이라 더 의미있다. 데뷔 10주년을 맞이한 샤이니의 음악 색깔을 보다 풍성하게 보여줌은 물론, 10년 동안 함께 해 준 팬들과 샤이니의 음악을 기다려 온 많은 사람들에게 선사하는 특별한 선물로 3개의 앨범으로 기획됐다.



샤이니는 데뷔곡 ‘누난 너무 예뻐 (Replay)’를 시작으로, ‘산소 같은 너 (Love Like Oxygen)’, ‘줄리엣 (Juliette)’, ‘Ring Ding Dong’, ‘Lucifer’, ‘Sherlock•셜록 (Clue + Note)’, ‘Dream Girl’, ‘Everybody’, ‘View’, ‘1 of 1’까지 참신하고 트렌디한 매력의 곡들로 글로벌 음악 차트를 휩쓸며 전 세계 팬들의 사랑을 받아왔다. 멤버별로도 솔로 가수, 영화, 드라마, 연극, 뮤지컬, 예능 등 각종 분야에서 활약하고 있어, 이번 앨범을 통해 보여줄 새로운 음악과 무대가 더욱 기대를 모은다.



한편, 샤이니는 오는 27일 오후 4시 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 10주년 기념 팬미팅 ‘SHINee Debut 10th Anniversary ☆ SHINee DAY’(샤이니 데뷔 10th 애니버서리 ☆ 샤이니 데이)를 개최한다.



[사진제공=SM엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)