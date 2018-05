"이 조합 실화냐"…워너원 유닛, 다듀-지코-헤이즈-넬과 특급 콜라보

그룹 워너원의 유닛 결성과 함께 할 특급 프로듀서 라인업이 공개됐다. 그 주인공은 밴드 넬, 다이나믹 듀오, 지코, 헤이즈다.



지난 14일 오후 방송된 Mnet ‘Wanna One Go : X-CON’(이하 ‘워너원고’) 2회에서는 대망의 워너원 유닛 결성과 프로듀서들과의 특급 콜라보가 성사됐다.



이날 방송에서는 워너원이 1:1 데이트를 마치고 난 뒤 함께 유닛을 결성하고 싶은 멤버를 지목한 결과, 서로 마음이 통한 강다니엘X김재환, 박지훈X배진영이 유닛 커플로 맺어졌다. 이어 ‘쇼미더머니’를 연상시키는 커다란 세트에 도착한 멤버들은 유닛 프로젝트 곡 작업을 함께할 초특급 프로듀서들과 만나게 됐다.



‘너의 목소리가 보여’의 포맷을 활용해 스크린 뒤 정체를 숨기고 서 있는 프로듀서를 마치는 게임이 진행됐다. 프로듀서의 정체를 모르는 워너원 멤버들은 각종 추측을 내놨다. 그리고 스크린 장벽이 걷히고, 그 뒤에서 등장한 선배 프로듀서들의 면면은 화려했다. 대한민국 힙합의 자존심 다이나믹 듀오, 말이 필요 없는 음원 킬러 지코, 감성 록밴드 넬, 음원 차트 올킬의 신화 헤이즈까지, 꿈에 그리던 롤 모델들의 등장에 워너원 멤버들은 놀라움과 기쁨의 환호성을 내질렀다.



프로듀서의 1차 선택은 워너원 멤버들이 함께 콜라보 하고 싶은 프로듀서에게 지원하면, 프로듀서가 그 중 한 명만을 선택하는 방식으로 진행됐다. 먼저 넬에게는 평소 그의 음악을 즐겨 듣는다는 황민현, 윤지성이 지원했고, 넬은 즉석에서 ‘기억을 걷는 시간’을 부르며 매력을 어필한 황민현을 선택했다.



헤이즈에게는 무려 여섯 명의 멤버들이 몰렸다. 윤지성, 옹성우, 박지훈, 이대휘, 하성운, 배진영이 헤이즈와의 콜라보를 원한 가운데, 그녀는 “제가 노래를 만들고 부를 때 가장 중요하게 생각하는 키워드인 ‘위로’를 짚어줬다”며 옹성우를 선택했다. 녹화 당일 몸이 아파 불참했던 옹성우는, 자신을 대신해 매력을 어필해준 리더 윤지성의 도움으로 헤이즈의 선택을 받는데 성공했다.



지코는 자신에게 지원한 강다니엘X김재환, 박우진 중 “팀이다 보니 좀 더 안정적일 것 같다”는 이유로 강다니엘X김재환을 택했다. 마지막으로 다이나믹 듀오에게는 박지훈X배진영, 라이관린이 지원했고, 박지훈X배진영이 그의 선택을 받았다.



2차 선택은 프로듀서들의 회의를 통해 결정됐다. 서로 원하는 멤버가 겹쳐 장시간을 조율한 끝에 넬은 윤지성, 하성운, 헤이즈는 이대휘, 지코는 박우진, 다이나믹 듀오는 라이관린을 자신과 함께할 최종 유닛 멤버로 선택했다.



방송 말미에는 이렇게 확정된 워너원 유닛의 이름과 콘셉트가 최초 공개돼 눈길을 끌었다. 청순한 순백의 소년들이 떠나는 감성 여행을 담아낼 ‘린온미’(황민현, 윤지성, 하성운), 소년에서 진정한 남자로 거듭난 그들의 이야기를 그릴 ‘남바완’(박지훈, 배진영, 라이관린), 이별에 아파하는 이들에게 위로를 전할 ‘더힐’(옹성우, 이대휘), 일상에서 벗어나 자유를 꿈꾸는 소년들 ‘트리플 포지션’(강다니엘, 김재환, 박우진). 개성 강한 네 유닛의 탄생에 팬들은 벌써부터 기대감을 쏟아내고 있는 상황이다.



‘워너원고’ 차주 방송에서는 유닛 구성을 확정한 워너원 멤버들이 각자의 프로듀서와 함께 본격적인 음악 작업에 돌입하는 내용이 그려질 것으로 예고돼 기대를 더했다.



한편 ‘워너원고’ 이번 시즌은 워너원의 첫 유닛 프로젝트를 위해 멤버들이 직접 유닛을 구성하고 최고의 음악성을 갖춘 역대급 프로듀서들과 함께 콜라보레이션 곡을 제작하는 모든 과정을 보여주는 리얼리티 프로그램이다. 오는 6월 1일 서울 고척돔에서 개최되는 워너원의 단독콘서트, ‘원: 더 월드(ONE: THE WORLD)’의 첫번째 공연을 ‘X-CON DAY’로 정해 해당 유닛 무대들을 최초로 선보이며 이 역시 ‘워너원고’에서 독점 방송된다. 6월 4일 발매되는 워너원의 스페셜 앨범 '1÷x=1(UNDIVIDED)'에는 각 유닛의 곡과 함께 완전체 워너원의 타이틀곡이 예정되어 있어 앨범에 대한 기대치를 한껏 끌어올리고 있다.



