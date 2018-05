워너원, 6월 4일 스페셜 앨범 ‘1÷χ=1’으로 돌아온다

워너원이 역대급 컴백 프로젝트를 시작한다.



워너원 측은 6월 4일 각종 음원 사이트를 통해 새 스페셜 앨범 ‘1÷χ=1’(UNDIVIDED)을 발매한다고 밝혔다.



이와 함께 7일 오전 11시 공개된 티저 영상에는 ‘Wanna One’이라는 자막을 시작으로 멤버들의 강렬한 퍼포먼스가 짤막하게 담겨 있어 눈길을 사로잡았다.



또 신비로운 느낌을 주는 노이즈 사운드와 그래픽 효과들이 곳곳에 배치됐으며 ‘1÷χ=1’이라는 이번 스페셜 앨범의 타이틀과 함께 마지막에는 ‘06. 04 ALBUM RELEASE’라고 발매 일을 공개해 컴백에 대한 기대감을 한층 더 끌어올렸다.



6월 4일 발매되는 ‘1÷χ=1’(UNDIVIDED)은 두 번째 미니앨범 '0+1=1’(I PROMISE YOU)으로 2018년 황금기를 약속한 워너원이 장밋빛 골든에이지를 완성해나가겠다는 당찬 포부를 담은 스페셜 앨범이다. 워너원의 첫 유닛 프로젝트로 이제까지 보지 못한 워너원의 새롭고 다양한 모습을 만날 수 있을 것으로 기대를 모은다.



앨범 명 ‘1÷χ=1’은 유닛(÷)으로 보여질 워너원의 다양한 매력과 무한한 가능성(χ), 하지만 결국 하나일 때 더욱 빛날 워너원(1)을 수식으로 형상화했다. ‘UNDIVIDED’는 어떠한 것으로도 나뉠 수 없는 너와 나의 운명적인 사랑 이야기를 담은 부제로 한층 더 성장한 워너원의 음악성이 만끽할 수 있다.



워너원은 7일 오후 8시 첫 방송되는 Mnet 리얼리티 프로그램 ‘Wanna One Go: X-CON’(이하 ‘워너원 고’)와 이번 컴백 프로젝트를 함께한다. 멤버들은 유닛을 결성하는 과정과 역대급 프로듀서들과 신곡을 제작하는 모습은 물론, 팬들과 각 유닛 명을 정해 이번 스페셜 앨범의 의미를 더한다.



여기에 워너원은 첫 번째 월드 투어 콘서트 ‘Wanna One World Tour-ONE : THE WORLD’(이하 ‘원 더 월드’)를 개최한다. 3개월간 전 세계의 워너블을 만나 언어의 벽을 허물고 음악을 통해 하나가 돼 모든 순간을 잊을 수 없는 추억으로 가득 채운다.



이로써 워너원은 모두가 사랑하는 리얼리티 프로그램 ‘워너원 고’, 3개월간 13개 도시에서 총 18회 펼치는 월드 투어 ‘원 더 월드’, 첫 번째 유닛 활동을 만나볼 수 있는 스페셜 앨범 ‘1÷χ=1’(UNDIVIDED) 발매까지 이어지는 컴백 프로젝트를 시작하게 돼 대한민국은 물론 전 세계까지 워너원의 황금기로 물들일 것으로 기대를 모으고 있다.



워너원의 새 스페셜 앨범 ‘1÷χ=1’(UNDIVIDED)은 6월 4일 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.



(SBS funE 이정아 기자)