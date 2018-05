"계란 하루 2개, 심혈관 건강에 영향 없어"

계란을 매주 12개까지 먹어도 심혈관 건강에는 영향이 없다는 연구결과가 나왔다.



호주 시드니대학 비만·영양·운동·식이장애 연구소(Institute of Obesity, Nutrition, Exercise and Eating Disorders)의 닉 풀러 박사 연구팀이 전 당뇨(pre-diabetes) 상태이거나 당뇨병 진단을 받은 128명(18세 이상)을 대상으로 1년에 걸쳐 진행한 실험 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 UPI 통신과 메디컬 익스프레스가 7일 보도했다.



전 당뇨란 혈당이 당뇨병 진단 기준에는 못 미치지만, 상당히 높아 당뇨병으로 이행될 위험이 큰 경우를 말한다.



연구팀은 이들을 두 그룹으로 나누어 66명에게는 매주 계란 12개를, 62명에게는 2개 이하를 먹게 하고 우선 3개월 동안 혈중 콜레스테롤, 혈당, 혈압 등 심혈관 건강 표지들에 변화가 있는지를 관찰했다.



3개월 후 두 그룹 모두 심혈관 건강 표지에 부정적인 변화가 없었다.



연구팀은 이어 두 그룹에 계란 섭취량을 그대로 유지하면서 이번에는 3개월 동안 체중 감량 다이어트를 하도록 했다.



결과는 마찬가지로 두 그룹 모두 심혈관 건강 표지가 나빠지지 않았다.



이와 함께 두 그룹이 다 같이 체중도 비슷하게 빠졌다.



연구팀은 이후 6개월을 더 지켜봤지만, 결과는 마찬가지였다.



이 연구결과는 미국 임상 영양학 저널(American Journal of Clinical Nutrition) 최신호에 실렸다.



(연합뉴스)