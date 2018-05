최경주-위창수, 취리히 클래식서 '강남 스타일'에 맞춰 입장

최경주(48)와 위창수(46)가 미국프로골프(PGA) 투어 취리히 클래식에서 싸이의 '강남 스타일' 노래에 맞춰 1번 티 그라운드에 올라섭니다.



26일부터 미국 루이지애나주 애번데일에서 열리는 취리히 클래식은 두 명이 한 조를 이뤄 순위를 정하는 대회입니다.



이번 대회는 특히 선수들이 입장할 때 미리 지정한 노래를 틀어 경기장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들 예정인데 최경주-위창수 조는 싸이의 '강남 스타일'을 택했습니다.



안병훈(27)과 재미교포 케빈 나(35)가 한 조를 이룬 팀의 배경 음악은 미국 가수 마스터 피(Master P)의 '메이크 뎀 세이 어(Make'em Say Uhh)'입니다.



스티브 스트리커(51)와 제리 켈리(52·이상 미국) 등 50대 노장 조는 과거를 추억하는 '내가 잘 나갔을 때처럼'이라는 의미의 '애즈 굿 애즈 아이 원스 워즈(As Good As I Once Was)'라는 노래를 골랐습니다.



호주 출신 제이슨 데이와 라이언 러펄스는 호주를 뜻하는 '다운 언더(Down Under)'라는 노래와 함께 등장하기로 했습니다.



또 남아공 국적의 레티프 구센-타이론 밴 애스위겐은 '아프리카'라는 노래, 러셀 녹스-마틴 레어드(이상 스코틀랜드)는 '플라워 오브 스코틀랜드'라는 곡을 각각 택했습니다.



D.A 포인츠와 카일 톰프슨은 컷 통과 의지를 담아 '워킹 포 더 위크엔드'라는 노래와 함께 팬들 앞에 등장할 예정입니다.