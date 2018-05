NCT, K-POP 가수 최초 美 빌보드 이머징 아티스트 차트 1위

NCT(엔시티)가 한국 가수 최초로 미국 빌보드 이머징 아티스트 차트 1위에 오르는 쾌거를 거뒀다.



빌보드 이머징 아티스트(EMERGING ARTIST) 차트는 2017년 8월부터 매주 빌보드 내 여러 차트들의 수치를 바탕으로 새롭게 떠오르는 아티스트를 발표하는 차트로 K-POP 가수가 1위를 차지한 것은 NCT가 처음이다.



이에 빌보드는 2일(현지시간) 홈페이지를 통해 “NCT가 이머징 아티스트 차트에서 1위를 차지한 첫 번째 K-POP 아티스트가 되다”(NCT Is First K-POP Act to Hit No. 1 on Emerging Artists Chart)라는 제목으로 “NCT가 미국에서 가장 주목 받는 음악적 행보를 보인 아티스트에 등극했다. 이 차트에서 K-POP 가수가 1위를 기록한 것은 NCT가 처음이다”라고 조명해 눈길을 끌었다.



또 NCT는 미국 음악 전문 매체 롤링스톤(Rolling Stone)이 발표한 ‘2018년 주목할만한 K-POP 아티스트’에 선정됨은 물론, 글로벌 플랫폼 애플뮤직 라디오 채널 비츠원(Beats 1), LA 타임즈(LA Times), 버즈피드(Buzzfeed), 액세스 할리우드(Access Hollywood) 등 다수의 미국 유명 매체와 인터뷰를 진행해 자신들에 대한 글로벌한 관심을 증명했다.









(SBS funE 이정아 기자)