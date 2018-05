'효리네민박2' 윤아X이상순 '너에게', 13일 전격 음원 발표

JTBC ‘효리네 민박2’를 통해 탄생한 윤아와 이상순의 컬래버레이션 ‘너에게’가 전격 공개된다.윤아와 이상순이 호흡을 맞춘 디지털 싱글 ‘너에게 (To You)’는 오는 13일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 정식 공개될 예정이다.‘너에게 (To You)’는 이상순이 작곡한 어쿠스틱 발라드곡으로, 평화로운 제주도의 풍경을 연상시킨다. 이효리-이상순 부부의 제안으로 윤아가 작사를 담당, 민박집에서 만난 인연들과 이효리-이상순 부부와 함께 보낸 추억이 깃든 시간들, 떠나보낸 소중한 사람들에 대한 마음을 가사에 담아 감성을 자극한다.더불어 지난 4월 29일 방송된 ‘효리네 민박2’를 통해 윤아의 맑은 음색이 돋보이는 신곡 데모 녹음 현장이 공개돼 화제를 모은 만큼, 어떤 곡으로 완성되었을지 궁금증을 증폭시키고 있다.윤아는 소녀시대 활동은 물론, SM ‘STATION’(스테이션)을 통해 공개한 ‘덕수궁 돌담길의 봄’, ‘바람이 불면 (When The Wind Blows)’ 등 솔로곡으로도 많은 사랑을 받은 만큼, 이번 신곡에 대한 기대감을 고조시킨다.[사진=SM엔터테인먼트 제공, JTBC 방송캡처](SBS funE 강선애 기자)