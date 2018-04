대한축구협회는 2018 러시아 월드컵 개막 D-50일을 맞아 한국 대표팀의 응원 슬로건을 'We, The Reds!'로 확정했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



협회는 지난 3월 6일부터 18일까지 홈페이지와 SNS를 통해 접수한 총 3천600여 개의 작품 중에서 이 응원 문구를 슬로건으로 선정했습니다.



'We, The Reds!'를 제출한 직장인 김정란 씨는 "2002 월드컵 'Be the Reds'에서 착안했다"며 "'붉은악마가 되자'는 것이 2002년 구호였다면, 이제는 모두 붉은악마가 된 우리 국민이 당당한 자부심을 느끼고 응원하겠다는 의미"라고 설명했습니다.



'We, The Reds!'는 러시아 월드컵까지 머플러를 비롯한 각종 응원물품과 홍보제작물, 응원 구호와 응원가 등에 담길 예정입니다.



월드컵 응원 슬로건은 Be the Reds(2002년), Reds go together(2006년), 승리의 함성, 하나된 한국(2010년), 즐겨라 대한민국(2014년)이 채택된 바 있습니다.



(사진=대한축구협회 사진 제공, 연합뉴스)