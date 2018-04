YB, 24일 정오 평양 공연 실황 담은 라이브 음원 발매

록밴드 YB(윤도현, 박태희, 김진원, 허준, 스캇 할로웰)가 4월 24일 정오에 '남북평화협력 기원 남측 예술단 평양 공연-봄이 온다' 공연 실황 라이브 앨범 '2018 YB Live in Pyongyang'을 발매한다.



YB는 지난 4월 1일과 2일 두 차례에 걸쳐 평양에서 공연을 마치고 돌아왔다. '남북평화협력 기원 남측 예술단 평양 공연-봄이 온다'는 YB를 비롯해 조용필, 최진희, 정인, 알리, 백지영, 강산에, 김광민, 레드벨벳 등 총 11팀이 참여했고 그 중 YB는 유일한 록밴드로 성황리에 공연을 마쳤다. 또 YB는 2002년 이후 다시 한 번 평양 공연에 참여하게 된 팀으로 16년 만에 다시 서게 된 평양 공연에 대한 감회와 의미가 남다르다.



YB는 '봄이 온다' 공연에서 YB의 곡 '1178'과 '나는 나비', 그리고 북측 주민들에게 인기가 많아 특별히 요청 받은 심수봉의 '남자는 배 여자는 항구'를 록 버전으로 편곡해 불렀다. 특히 한반도 북쪽 끝과 남쪽 끝의 거리 1178Km를 상징하는 YB의 곡 '1178'은 통일이 돼 다시 하나가 되는 남과 북의 모습을 염원하는 노래로 이번 공연에서 상징하는 바가 크다. YB는 맑은 피아노 소리로 시작되는 노래 '1178'의 무대로 북한 관객들에게 감동의 물결을 선사했다.



3일에 열린 두 번째 공연에서는 남측과 북측 가수들의 합동 공연이 이루어졌다. YB의 보컬 윤도현은 '남쪽의 놀새떼'라고 소개하며 "삼지연관현악단과 전 세계를 돌며 합동공연을 하고 싶다"는 포부를 밝히기도 해 관객들의 큰 호응을 얻었다.



24일 정오에 발매되는 YB의 디지털 싱글 '2018 YB Live in Pyongyang'에는 이번 평양 공연에서 들려줬던 '나는 나비', '1178', '남자는 배 여자는 항구' 세 곡을 무대 위 멘트까지 포함한 실황 라이브 버전으로 실어 공연의 감동을 생생하게 전한다. 이 곡들을 또 다시 듣고 싶다는 팬들의 열렬한 요청이 있었고 또 이번 공연이 단순한 이벤트 성 공연으로 끝나지 않고 계속해서 남북의 문화 교류와 평화 통일에 기여할 수 있으면 좋겠다는 바람으로 발매하는 라이브 앨범이다.



YB는 이 앨범의 발매를 위해 며칠간 밤을 새가며 후반 작업에 몰두했다. 현장의 부족한 사운드 문제를 후반의 믹싱과 마스터링 작업을 통해 해결했고 보다 생생하게 현장의 느낌을 살렸다. 이 앨범은 전세계 어디에서도 들어볼 수 없는 록밴드의 평양 공연 실황을 그대로 담았다는 점에서 무척 특별한 앨범이 될 것으로 기대된다.



이와 더불어 많은 이들이 궁금해하던 평양 공연을 준비하는 YB의 모습과 평양에 다녀온 이후 YB 멤버들의 소감을 담은 영상도 함께 공개될 계획으로 관심을 모으고 있다. 또 이 음원을 통해 나오는 모든 수익금은 남북 통일과 평화 발전에 도움이 될 수 있는 곳에 전액 기부한다.



YB의 평양 공연 실황을 담은 새 디지털 싱글 '2018 YB Live in Pyongyang'은 24일 정오에 모든 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.





(SBS funE 이정아 기자)