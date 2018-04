[모닝 스브스] 통 큰 팬들의 작품…'시우민 열차' 타보셨나요?

지난 9일부터 7호선에선 일명 '시우민 열차'가 운행 중입니다. 그룹 엑소의 멤버 시우민의 팬들이 열차를 통째로 빌려 꾸몄다는 소식 저희가 전해드린 적 있는데요, 제작진이 직접 이 열차를 타봤습니다.핑크빛으로 가득한 봄을 시작으로 여름, 가을, 겨울의 사계절 콘셉트로 제작돼 있습니다. 열차 내부 여기저기에 시우민의 사진이 가득합니다.[그림이 있으니까 좀 새롭더라고.][동심으로 간다 그럴까.][(팬들이 시우민 생일을 기념해서 열차를 통째로 빌려서 래핑 한 거거든요.) 오, 쟤네들이 아이돌이야?][참 그 양반 좋겠다.]사진을 찍는 팬들도 많이 있었습니다.[이 열차가 타고 싶어서 일본에서 왔습니다.][이렇게 가득 차 있으니까. 사람들도 좀 많이 관심 갖는 것 같고.][시우민과 함께 같이 여행 떠나는 그런 느낌이 있는 것 같아요. 좋네요.][송현석/서울교통공사 부대사업처 광고부장 : 오디션 프로그램이 활성화 되면서 (지하철) 아이돌 광고가 부쩍 는 거고 지하철 광고로 아이돌 (홍보) 하는 게 일반화되는 추세예요.]지하철 뿐 아니라 래핑버스, 영화관, 또 뉴욕 타임스퀘어 광장에도 팬들의 사랑을 확인할 수 있었는데요.[시우민 열차 제작에 참여한 팬 : 시우민이 알았으면 하는 마음도 없지 않았는데 첫날에 방송에서 언급을 해줘서 너무 영광이었어요.]이제 일상 속에서도 아이돌 문화를 쉽게 접할 수 있게 됐는데요, 엑소 멤버들이 메시지를 남겼습니다.[엑소 첸백시 : 스브스 뉴스 구독자 여러분 We are one! 안녕하세요. 엑소 첸백시입니다. 이번에 저희가 두 번째 미니앨범 'Blooming Days'로 컴백했습니다. 저희 노래 많은 사랑 부탁드리고 스브스 뉴스를 통해 저희 첸백시 활동 소식도 지켜봐 주세요. 그럼 지금까지 첸백시였습니다.]네, 팬들의 사랑을 듬뿍 받은 만큼 활발한 활동 기대할게요.