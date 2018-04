수지, 데뷔 후 첫 아시아 팬미팅 투어 개최

수지가 첫 아시아 팬미팅 투어를 통해 '한류 여신'으로 자리매김한다.



수지는 5월 12일 타이베이를 시작으로 같은달 26일 홍콩, 6월 24일 방콕, 7월 7일 서울에 이르기까지 아시아 4개 지역에서 팬미팅 투어 '2018 SUZY Asia Fan meeting Tour-WITH-'를 진행한다.



JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 12일 오후 9시 JYP 및 수지 SNS에 '2018 SUZY Asia Fan meeting Tour -WITH-' 포스터 3종을 게재하고 이 같은 사실을 알렸다.



특히 수지가 데뷔 후 처음으로 갖는 아시아 팬미팅 투어로 더욱 의미를 더한다. 특유의 개성 넘치는 보컬, 퍼포먼스 능력까지 겸비하며 배우와 가수로 종횡무진 활약해 온 수지의 매력을 아시아 지역 팬들에게도 직접 선보일 수 있는 무대가 될 것으로 기대를 모은다.



이번 아시아 팬미팅 투어에서 수지는 2017년 1월 발표한 첫 솔로 미니앨범 'Yes? No?' , 올해 1월 선보인 두 번째 미니앨범 '페이시스 오브 러브'(Faces of Love) 수록곡 및 커버 댄스 등을 통해 가수로서, 또 자신이 출연작 작품의 명장면 재연 및 에피소드 공개 및 토크 등도 선보이며 배우로서의 매력도 발산한다. 또 각 지역의 팬들에게 조금 더 가까이 다가갈 수 있도록 친숙한 현지곡 무대도 선보이는 등 다양한 레퍼토리로 즐거움을 선사한다.



수지는 지난 1월 29일 발매한 미니 2집 '페이시스 오브 러브' 수록곡인 '다른 사람을 사랑하고 있어'로 각종 음원차트 정상을 석권하며 '수지표 발라드'의 정점을 보여줬다. '다른사람을 사랑하고 있어'와 타이틀곡 'HOLIDAY'(Feat. DPR LIVE), '소버'(SObeR), '잘자 내 몫까지' 등 각 곡의 개성을 잘 드러낸 4편의 뮤직비디오도 공개하며 팬들과 소통했다.



(SBS funE 이정아 기자)