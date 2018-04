美 빌보드, 엑소-첸백시 컴백 주목 "일주일 꽉 채울 앨범으로 돌아오다"

미국 유명 매체 빌보드가 엑소-첸백시(EXO-CBX)의 두 번째 미니앨범 ‘Blooming Days’(블루밍 데이즈)를 주목해 화제다.



빌보드는 지난 10일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 “엑소-첸백시가 일주일을 꽉 채워줄 앨범 ‘Blooming Days’로 돌아오다”(EXO-CBX Return With a Week's Worth of Songs on 'Blooming Days' EP)라는 제목으로 엑소-첸백시의 컴백을 집중 조명했다.



특히, 타이틀곡 ‘花요일’(Blooming Day/화요일)에 대해 “세 멤버의 화려한 보컬을 만끽할 수 있는 곡으로, 첸의 점점 고조되는 보컬이 돋보인다. 카리스마 있으면서도 신나는 분위기의 뮤직비디오는 엑소-첸백시의 역동적인 퍼포먼스를 중점적으로 보여주며 안무는 에너지 넘치는 다양한 동작들로 구성돼 있다”라고 설명해 눈길을 끌었다.



지난 10일 발매된 두 번째 미니앨범 ‘Blooming Days’는 타이틀곡 ‘花요일’을 비롯해 일주일을 표현한 다채로운 장르의 7곡이 담겨 있다. 한터차트, 신나라레코드, 핫트랙스, 교보문고 등 국내 주요 음반 차트 1위, 홍콩이 추가된 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 36개 지역 1위, 중국 샤미뮤직 한국 음악 차트 1위 등 글로벌 인기 행진을 이어가고 있다.



엑소-첸백시는 13일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’, 14일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 15일 SBS ‘인가가요’ 등 각종 음악 프로그램에 출연하며 활동을 펼친다.



(SBS funE 이정아 기자)