“케이티 페리의 아주 알찬 공연”…조권, SNS 인증

가수 조권이 케이티 페리 내한공연 관람을 인증했다.



조권은 7일 자신의 SNS에 "Best fan service She was the best!!!!! 아주 알찬 공연"이라며 영상과 사진을 게재했다.



조권이 공개한 영상과 사진에는 케이티 페리의 다양한 무대를 확인할 수 있다.



케이티 페리는 6일 오후 9시 서울 구로구 고척스카이돔에서 첫 내한공연 '위트니스 더 투어'를 열었다. 이번 공연은 케이티 페리가 월드 투어의 무대 장비를 아시아 투어에 그대로 공수한다고 밝힌 만큼 드라마틱한 공연을 만들어 호평을 받았다.



(SBS funE 손재은 기자/사진=조권 SNS)